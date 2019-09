Kradli trakcję tramwajową. Trafili za kraty Data publikacji 16.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Konstantynowscy policjanci zatrzymali złodziei, którzy w przeciągu kilku ostatnich miesięcy kradli trakcję tramwajową na linii Konstantynów Łódzki – Lutomiersk. Sprawcy wpadli w ręce funkcjonariuszy na gorącym uczynku, gdy usiłowali ukraść kolejne metry przewodów. Wobec przestępczego duetu sąd zastosował areszt tymczasowy. Podejrzanym grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Konstantynowscy policjanci od pewnego czasu pracowali nad sprawą kradzieży trakcji tramwajowej na linii Konstantynów Łódzki – Lutomiersk. Złodzieje pod osłoną nocy sukcesywnie odcinali za każdym razem po kilkaset metrów kabla, który następnie upłynniali na skupach złomu. Do pierwszych kradzieży doszło w połowie czerwca br. przy ulicy Lutomierskiej w Konstantynowie Łódzkim, gdzie skradziono ponad 600 metrów przewodów. Straty oszacowano wtedy na ponad 10 tys. złotych. Kolejne metry trakcji tramwajowej ginęły na terenie Lutomierska i Kazimierza. Następnym miejscem docelowym złodziei miały być Mirosławice. Tu sprawcy pojawili się w nocy 12 września 2019 roku. Do skoku byli przygotowani. Na rękach mieli gumowe rękawice i specjalne nożyce. Wpadli w ręce konstantynowskich policjantów na gorącym uczynku, gdy cięli kolejne metry przewodów. Nieopodal leżały przygotowane do wywózki odcięte już kawałki trakcji. Złodzieje w wieku 46 i 25 lat byli zaskoczeni takim obrotem sprawy. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im dziesięciu zarzutów związanych z kradzieżą trakcji tramwajowej. Wstępnie straty oszacowano na około 200 tys. złotych.

Wobec podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. Policjanci ustalają, czy złodziejski duet dopuścił się podobnych przestępstw na terenie ościennych powiatów.

(KWP w Łodzi / mw)