Uroczyste ślubowanie i nadanie odznaczeń Data publikacji 16.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 61 policjantów i 17 policjantek wstąpiło dziś w szeregi stołecznej Policji. Niebawem rozpoczną półroczne szkolenie podstawowe, po którym będą służyć w komórkach i jednostkach organizacyjnych stołecznej komendy. W trakcie uroczystości wręczono także policjantom i pracownikom Policji odznaczenia państwowe i resortowe.

Punktualnie o 9:00 w Sali Rotunda w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II odbyła się dzisiaj, 16.09.2019 r.,uroczysta zbiórka z okazji ślubowania policjantów garnizonu stołecznego oraz wręczenia odznaczeń. Na początku uroczystości Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk przyjął meldunek o rozpoczęciu zbiórki od nadkom. Radosława Gosa.

Następnie rozpoczynający służbę policjanci wypowiedzieli za nadinsp. Pawłem Dobrodziejem słowa roty w obecności komendanta głównego, zastępców komendanta stołecznego, kadry kierowniczej stołecznej komendy, kapelana KSP oraz zaproszonych gości i członków rodzin ślubujących funkcjonariuszy.

Kom. Inga Opiłka-Jasińska odczytała postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń. Brązowy Krzyż Zasługi otrzymał Naczelnik Stołecznego Stanowiska Kierowania podinsp. Jan Kędzierski. Krzyż jest nadawany osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Gen. insp. Jarosław Szymczyk wręczył również Medal za Długoletnią Służbę Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji Włodzimierzowi Pietroniowi oraz 35 policjantom i pracownikom Policji.

W dalszej części uroczystości decyzją ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczono 40 funkcjonariuszom stołecznego garnizonu odznakę Zasłużony Policjant.

Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej pogratulował odznaczonym policjantom i pracownikom oraz ślubującym funkcjonariuszom: – Życzę Wam sukcesów oraz zadowolenia ze służby. Niech słowa roty ślubowania, którą wypowiedzieliście przed chwilą, będą dla Was drogowskazem, a postawa naszego patrona inspiracją i wzorem do naśladowania. Komendant poprosił również rodziny ślubujących, by wspierały policjantów w trudnych momentach służby. Natomiast odznaczonym podziękował za codzienną i mozolną pracę, dzięki której Warszawa jest jedną z najbezpieczniejszych stolic, a jej mieszkańcy obdarzają policyjną formację zaufaniem.

Do wyjątkowości ślubowania nawiązał także gość honorowy uroczystości Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk: – przed Wami jeszcze wiele policyjnych uroczystości, ale zapewniam, że tę zapamiętacie w sposób szczególny. Policja to miejsce, gdzie można zrobić wiele, gdzie można się niezwykle rozwijać. I wierzę w to głęboko, że ta wpełni świadoma i przemyślana decyzja o tym, aby założyć policyjny mundur, to będzie decyzja, której nigdy nie będziecie żałować. (…) Na pewno nie zabraknie potu i łez, nie zabraknie stresu i nerwów, ale też zapewniam Was, że nie zabraknie Wam satysfakcji z tego co robicie. Bo nie ma nic piękniejszego, niż nieść pomoc drugiemu człowiekowi.

Do gratulacji i życzeń przyłączył się również kapelan KSP ks. Józef Jachimczak. Podczas uroczystości Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej podziękował także Dyrektor Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Joannie Grzybowskiej za umożliwienie przeprowadzenia kolejnego już wydarzenia w tak wyjątkowym miejscu.

W ramach spotkania zaprezentowano wystawę pt. „Podinspektor Policji Państwowej Marian Stefan Kozielewski – żołnierz i policjant Niepodległej”.

(KSP / foto: Jacek Herok Magazyn "Policja 997"/ mw)