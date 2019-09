Wspólna akcja CBŚP i CBA – 7 osób zatrzymanych Data publikacji 16.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami CBA zatrzymali 7 osób w związku z podejrzeniem działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Ze śledztwa wynika, że członkowie grupy narazili Skarb Państwa na uszczuplenia podatku od towarów i usług w kwocie ponad 33 mln zł. Przestępcze działania były prowadzone poprzez potwierdzające nieprawdę faktury VAT, dokumentujące rzekomy obrót paliwami.

Śledztwo jest prowadzone przez policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji z Zarządu we Wrocławiu, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Czynności były prowadzone wspólnie z funkcjonariuszami Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu. Postępowanie dotyczy działającej od listopada 2014 roku do stycznia 2016 roku na terenie RP i innych państw UE, zorganizowanej grupy przestępczej.

Z ustaleń śledztwa wynika, że działalność grupy polegała na wykorzystywaniu krajowych i zagranicznych firm do wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT, dokumentujących rzekomy obrót paliwami. Faktury te były następnie wykazywane w składanych deklaracjach podatkowych i stanowiły podstawę do zwrotu nienależnego podatku VAT. Zgodnie z ustaleniami, pochodzące z przestępczej działalności zyski były następnie transferowane do obrotu gospodarczego poprzez szereg innych nielegalnych działań. W wyniku działania grupy Skarb Państwa został narażony na uszczuplenie podatku od towarów i usług w kwocie ponad 33 mln zł.

Działania zostały prowadzone dzisiaj na terenie woj. wielkopolskiego i dolnośląskiego. Wówczas to, policjanci z Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji i agenci Centralnego Bira Antykorupcyjnego przeszukali m.in. miejsca zamieszkania podejrzanych zabezpieczając nośniki danych i dokumentację księgową podmiotów prawdopodobnie wykorzystywanych w przestępczej działalności.

Zatrzymani zostaną przewiezieni do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, gdzie zostaną przedstawione im zarzuty.

inf. na podst. Prokuratury Krajowej