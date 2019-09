Policjanci złożyli ślubowanie Data publikacji 16.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się uroczyste ślubowanie przyjętych do służby policjantów. Ślubowanie od funkcjonariuszy przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała. W szeregi kujawsko-pomorskiej policji przyjęto 38 policjantów.

Słowa gratulacji i powodzenia na szkoleniu policjanci usłyszeli od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, który zwrócił uwagę na zadania stojące przed młodymi policjantami. Kapelan kujawsko-pomorskiej Policji Ksiądz Prałat Stanisław Kotowski wiele miejsca w swoim wystąpieniu poświęcił zagadnieniom etyki policyjnej oraz podkreślał konieczność kształtowania charakteru młodych adeptów sztuki policyjnej.

Po zakończeniu szkolenia podstawowego w Szkole Policji w Pile funkcjonariusze wrócą do naszego województwa: 20 do Bydgoszczy, 4 do Świecia, 3 do Włocławka, 2 do Grudziądza, po jednym do: Aleksandrowa, Chełmna, Nakła i Żnina oraz 5do Oddziału Prewencji Policji. Wśród przyjętych do służby policjantów jest 6 kobiet.

Dokumenty o przyjęcie do służby można składać przez cały rok w komendach miejskich i powiatowych policji, natomiast terminy przejęć do policji w roku 2019 można znaleźć internetowych policji.

GRATULUJEMY! Policjantom składającym dziś ślubowanie i życzymy satysfakcji, wytrwałości i powodzenia na szkoleniu!

Podczas uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała przywitał w gronie oficerów policji mianowanych, na pierwszy stopień w tym korpusie, podkomisarzy, gratulując Im pomyślnie zdanych egzaminów oraz życzył policjantom dalszych sukcesów.