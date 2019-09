Nietypowe znalezisko w gminie Sochaczew trafiło do muzeum Data publikacji 17.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W Janaszówku, w powiecie sochaczewskim, wśród niewybuchów z okresu I wojny światowej a także II wojny światowej, policjanci wraz z archeologiem odnaleźli eksponaty muzealne, które trafiły do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.

W ubiegłym tygodniu w Janaszówku, w powiecie sochaczewskim, podczas prac polowych właściciel posesji ujawnił niewybuchy z II wojny światowej. Na miejsce przyjechał policjant, który zabezpieczył znaleziska. Dzień później nastąpiła podmiana policjantów, którzy mieli czekać na przyjazd saperów. Policjant będący na miejscu zainteresował się znaleziskiem. Wśród niewybuchów dostrzegł także elementy broni. Skontaktował się z dyżurnym, a na miejsce pojechał komendant sochaczewskiej jednostki.

Na miejsce wezwano archeologa Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Przedmioty zostały zabezpieczone przez policjantów. Po stwierdzeniu niezdatności do użytku i zakwalifikowaniu jako zabytki, w asyście archeologa, przedmioty trafiły do muzeum. Znalazły się wśród nich karabin - tzw. samoróbka (na bazie karabinu lebel mle 1886), mina przeciwczołgowa, zapalniki artyleryjskie oraz amunicja do karabinu maszynowego MG 34. Przedmioty te po renowacji będzie można podziwiać w sochaczewskim muzeum.

(KWP w Radomiu/ js )