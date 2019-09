Podziękowania dla dzielnicowych, które kolejny raz wsparły potrzebujących Data publikacji 17.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Sosnowieckie dzielnicowe z Komisariatu Policji III w Sosnowcu st. asp. Kinga Szmidt i mł. asp. Aneta Trojanowska kolejny raz przekazały dary dla potrzebujących. Inicjatywa zapoczątkowana trzy lata temu realizowana jest systematycznie i cieszy się niesłabnącym uznaniem w oczach mieszkańców dzielnic, którymi opiekują się policjantki.

Akcja zbierania darów dla podopiecznych opieki społecznej w rejonach, za które odpowiedzialne są dwie sosnowieckie dzielnicowe, trwa od trzech lat. Mieszkańcy tych dzielnic mają w domach wiele nieużywanych, czasem niemal nowych rzeczy. Ubrania, akcesoria pielęgnacyjne dla dzieci, rowerki, huśtawki, wózki dziecięce - wszystko to, czego z uwagi na dobry stan szkoda wyrzucić, a czego już nie używają, przekazują dzielnicowym. W ten sposób mają pewność, że przedmioty te trafią do podopiecznych ośrodka interwencji kryzysowej i innych tego typu placówek w mieście. Akcja jest regularna. Mieszkańcy wiedzą, że mogą przekazać mundurowym rzeczy, które trafią do potrzebujących.

Tym razem kolejna partia zgromadzonych w ten sposób darów trafiła do dąbrowskiego Stowarzyszenia Rodzin w Kryzysie. Przekazano ją do dyspozycji pracowników, za pośrednictwem których trafią wkrótce do potrzebujących. Jak widać po pomoc zwracają się również ośrodki z miast ościennych. Akcja będzie z pewnością kontynuowana.

Do rąk policjantek trafiły specjalnie przygotowane na tę okoliczność pisemne podziękowania.

( KWP w Katowicach/ js )