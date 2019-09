Śląscy kontrterroryści na podium morderczego Grom Challenge Data publikacji 17.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Na poligonie w miejscowości Czerwony Bór odbyły się Grom Challenge- prestiżowe zawody wzorowane na pierwszych selekcjach do elitarnej jednostki wojskowej GROM. Ekstremalny bieg terenowy zgromadził blisko 200 osób, które musiały pokonać 25-kilometrową trasę i ponad 60 przeszkód. A wszystko to w wojskowym ekwipunku. W zmaganiach udział wzięli również śląscy kontrterroryści, którzy stanęli na podium zawodów.

Grom Challenge to ekstremalny bieg terenowy organizowany przez byłych żołnierzy GROM-u. Wzorowany jest na pierwszych selekcjach do tej elitarnej jednostki. Nie ma mowy o taryfie ulgowej - Grom Challenge weryfikuje siłę charakteru jego uczestników. VII edycja prestiżowych zawodów pod nazwą „Siła i honor” odbyła się w minioną sobotę na terenie byłego poligonu GROM-u w miejscowości Czerwony Bór. Na starcie stanęło blisko 200 osób, które chciały sprawdzić granice swojej wytrzymałości.

Zawodnicy – przede wszystkim żołnierze (również zagraniczni m.in. z Wielkiej Brytanii i ze Szwajcarii), przedstawiciele innych służb mundurowych oraz ratownicy medyczni i zawodnicy cywilni - tworzyli dwuosobowe zespoły. Wyzwanie podjęli również czterej policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach, podzieleni na 2 zespoły.

Zadaniem zawodników było pokonanie 25-kilometrowej trasy, na której czekało na nich ponad 60 naturalnych i sztucznych przeszkód. Dodatkowym utrudnieniem był ekwipunek. Trasę należało pokonać w umundurowaniu, wojskowych butach oraz z plecakiem. Zawodnicy do ostatniej chwili nie wiedzieli, jakie „atrakcje” na trasie przygotowali dla nich organizatorzy. A te były mordercze! Na trasie biegu zawodnicy pokonywali przeszkody wodne (w tym kilka kilometrów rowów wodnych i bagien) oraz wysokościowe. Nie zabrakło konkurencji siłowych, wytrzymałościowych i topograficznych. Zawodnicy musieli również wziąć udział w konkurencjach strzeleckich, korzystając z broni długiej, krótkiej i moździerza, a także wykazać się umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy.

Do mety w wyznaczonym limicie czasowym (8,5 h) dotarło 78 dwuosobowych drużyn. 11 zespołów strawiło się na mecie po czasie, a kilka zespołów wykluczyły z osiągnięcia celu kontuzje odniesione na trasie biegu. Trzecie miejsce w VII Grom Challenge wywalczyły ex aequo dwa zespoły z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach. Czterej policyjni komandosi wspólnie przekroczyli linię mety, co stanowiło swoisty precedens w tych zawodach. Nasi specjalsi chcieli w ten sposób podkreślić zespołowy charakter działania formacji bojowych kończąc zmagania nie jako dwie osobne drużyny, ale jako grupa. Tym sposobem cała czwórka stanęła na podium. Trasę pokonali w 5 godzin i 3 minuty.

Nowością w tegorocznej edycji zawodów były Mistrzostwa Grom Challenge i Direct Action w podciąganiu na drążku, w ważącej kilkanaście kilogramów kamizelce bojowej Spitfire MK II. I tutaj trzecie miejsce wywalczył jeden z funkcjonariuszy SPKP w Katowicach.

Gratulujemy niebywałego wyczynu śląskich kontrterrorystów!