Handlowała podrobioną odzieżą sportową – trafiła w ręce policjantów Data publikacji 17.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wrocławscy policjanci, zajmujący się na co dzień przestępstwami gospodarczymi, zatrzymali na jednym z targowisk kobietę, która handlowała podrobioną odzieżą. 21-latka w swoim asortymencie miała koszulki i bluzy z logotypami światowych marek - niestety, żadna z nich nie była oryginalnym produktem. Nielegalny towar został zabezpieczony, a kobieta trafiła do jednostki Policji. Odpowie teraz przed sądem za czyn, którego się dopuściła. Grozić jej może kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wpadli na trop osoby podejrzewanej o wprowadzanie do obrotu odzieży z podrobionymi znakami handlowymi. Policjanci zebrali niezbędne informacje i przystąpili do działania odwiedzając jedno z popularnych wrocławskich targowisk.

Przez chwilę obserwowali stoisko, na którym młoda kobieta oferowała do sprzedaży m. in. bluzy i koszulki z logotypami znanych światowych producentów odzieży sportowej. Następnie wylegitymowali kobietę i okazało się, że jest nią 21-letnia obywatelka Bułgarii. Pani tłumaczyła funkcjonariuszom, że nie miała świadomości tego, że jej towar jest nielegalny. Doświadczeni policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą nie mieli jednak wątpliwości, że odzież którą trzymają w rękach, jest podrobiona.

Całość towaru została przez mundurowych zabezpieczona, a kobieta zatrzymana. Funkcjonariusze już w komendzie oszacowali sumę strat producentów odzieży, która wyniosła nie mniej niż 84 tysiące złotych. Kobieta będzie teraz musiała odpowiedzieć za swój czyn przed sądem.

Przypomnijmy, że za handel rzeczami z podrobionymi znakami towarowymi, w świetle obowiązujących przepisów, grozić może kara do 2 lat pozbawienia wolności. Jeśli natomiast sprawca czyni sobie z nielegalnego procederu stałe źródło dochodu, wtedy może spędzić w więzieniu nawet 5 lat.

( KWP w Wrocławiu/ js )