Pościg grupy SPEED za piratem drogowym Data publikacji 17.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Patrol grupy SPEED w miejscowości Poręba Żegoty dokonał pomiaru prędkości hondy, która przekroczyła prędkość o 22 km/h. Kierujący samochodem nie zastosował się do poleceń wydawanych przez policjantów do zatrzymania pojazdu i podjął ucieczkę.

W miejscowości Brodła uciekając przed SPEED-em wyprzedził na podwójnej ciągłej inny pojazd, a jadąc w terenie zabudowanym poruszał się z prędkością nawet 135 km/h. Podczas całego pościgu kierowca popełniał kolejne wykroczenia m.in. stworzył zagrożenie w ruchu drogowym dla trzech rowerzystów, którzy zmuszeni byli zjechać na pobocze oraz dwóch samochodów zmuszając jednego z kierujących do gwałtownego hamowania w celu uniknięcia zderzenia. Brawurowy kierowca swoim zachowaniem zmusił także pieszych do ucieczki z drogi, a także pokonał rondo jadąc pod prąd.

Ucieczka pirata drogowego zakończyła się na polach uprawnych, gdzie kierowca hondy wraz ze swoim pasażerem wysiedli z pojazdu i kontynuowali ucieczkę pieszo. Zostali zatrzymani przez policjantów około 500 metrów od miejsca porzucenia samochodu. Okazało się, że kierowcą był 20-letni mieszkaniec gminy Krzeszowice, a pasażerem 19-letni mieszkaniec gminy Alwerni.

W hondzie na dywaniku policjanci ujawnili woreczek z znikomą zawartością białego proszku. Mając podejrzenia, że jest to narkotyk 20-latkowi została pobrana krew na oznaczenie ewentualnych substancji zakazanych we krwi. Po sprawdzeniu w systemach policyjnych było również wiadome, że młody człowiek nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i doprowadzeni do Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie. Pasażer po przesłuchaniu został zwolniony, natomiast kierowca odpowie za prowadzenie samochodu bez uprawnień. Usłyszał także zarzut z art. 178b kodeksu karnego, który mówi o tym, że kto pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego nie zatrzymuje niezwłocznie pojazdu i kontynuuje jazdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. W zależności od wyniku badań krwi kierującego na oznaczenie środka niedozwolonego, młody mężczyzna może usłyszeć kolejny zarzut.

(KWP w Krakowie)