Turniej Strzelecki Pamięci Poległych Policjantów rozstrzygnięty Data publikacji 17.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 14 września 2019 r. na strzelnicy PZŁ w Okręglicy koło Sieradza pod patronatem honorowym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi odbył się Turniej Strzelecki służb mundurowych „Pamięci Poległych Policjantów”. Organizatorami turnieju byli: Stowarzyszenie Funkcjonariuszy Służb Mundurowych „BASTION”, Łódź, Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Łódzka Grupa Wojewódzka i Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa łódzkiego.

W trakcie zawodów rozegrano 3 konkurencje: strzelanie statyczne z karabinu typu AK na odległość 100m, strzelanie statyczne z pistoletu centralnego zapłonu na odległość 25m oraz strzelanie dynamiczne z pistoletu i strzelby. W zawodach uczestniczyło 46 zawodników z 16 drużyn. Reprezentacje wystawiły komendy z terenu województwa łódzkiego. Funkcjonariusze służb mundurowych podczas szkoleń resortowych najczęściej mają do czynienia ze strzeleniami statycznymi. I w tych konkurencjach zawodnicy czuli się swobodnie. Dopiero tor dynamiczny zweryfikował ich umiejętności. Jeszcze przed rozpoczęciem turnieju zawodnicy przychodzili, żeby „w naturze” zapoznać się z torem. Znali go z opisu, jednak pięć stanowisk i dwukrotna zmiana rodzaju broni: pistolet - strzelba - pistolet oraz wymuszona kolejność trafiania celów wzbudzała respekt. Były próby przejścia toru „na sucho”, były szczegółowe pytania. Już w trakcie turnieju zawodnicy oczekujący na swoją kolej, bacznie obserwowali konkurentów pokonujących właśnie tor. Ten, kto podszedł do tego toru „z marszu”, nie miał szans. Po podliczeniu punktów ogłoszono wyniki w poszczególnych konkurencjach.

Strzelanie statyczne z karabinu typu AK - odległość 100m:

1. WELGUŚ Bartłomiej KMP w Łodzi

2. BIELASIK Arkadiusz KMP w Łodzi

3. KRÓL Agnieszka KMP w Łodzi

Strzelanie statyczne z pistoletu centralnego zapłonu – odległość 25m:

1. BIELASIK Arkadiusz KMP w Łodzi

2. HADRIAN Roman Zakład Karny w Sieradzu

3. KAPUSTA Łukasz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

Strzelanie dynamiczne – pistolet i strzelba:

1. SZYMAŃSKI Rafał KP VIII KMP Łódź

2. BŁASZCZYK Bartłomiej KMP Zduńska Wola

3. WELGUŚ Bartłomiej KMP w Łodzi

Indywidualnie:

1. WELGUŚ Bartłomiej KMP w Łodzi

2. BIELASIK Arkadiusz KMP w Łodzi

3. RESZKA Daniel KPP Rawa Mazowiecka

Drużynowo:

1. KMP w Łodzi

2. KMP Zduńska Wola

3. KP VIII KMP Łódź

W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinsp. Andrzeja Łapińskiego nagrody zwycięzcom wręczył Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu podinsp. Wojciech Kuśmierek.Turniej przebiegł bezpiecznie i w miłej atmosferze. Został opracowany jako impreza cykliczna. Już teraz Stowarzyszenie BASTION zaprasza na kolejną edycję. Dla zawodników to czas na analizę błędów i treningi. Trenować powinni zwłaszcza zwycięzcy, czas na torze dynamicznym zawsze można poprawić, a „dziesiątek” na tarczy nigdy za wiele.

Niezależnie od turnieju organizatorzy przygotowali tzw. tor rekreacyjny. Mogli z niego korzystać goście, osoby towarzyszące, jak również zawodnicy. Można było zapoznać się z różnymi rodzajami broni, często egzotycznymi i z całą pewnością niedostępnymi w polskich służbach mundurowych (m.in. pistolet CZ 97B w kalibrze 45 ACP, pistolet maszynowy Rak, Skorpion czy karabin Galil). Ta część imprezy także cieszyła się dużym zainteresowaniem i skorzystało z niej sporo osób.

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia Funkcjonariuszy Służb Mundurowych "BASTION" :

http://www.bastionlodz.pl/index.php/relacje/2019/22-turniej-strzelecki-sluzb-mundurowych