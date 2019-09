47-latek zatrzymany ze znaczną ilością narkotyków Data publikacji 17.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Człuchowa podczas wspólnych działań z drogówką zatrzymali w ubiegły piątek 47-letniego mężczyznę, który w samochodzie miał ukryty worek, w którym znajdowało się ponad 1,5 kilograma tabletek ekstazy i prawie kilogram marihuany. Policjanci ustalili, że narkotyki kierowca przywiózł na terytorium Polski z innego kraju Unii Europejskiej. Za popełnienie takiego przestępstwa grozi w Polsce kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż trzy lata.

Policjanci z Człuchowa w piątek zatrzymali do kontroli dostawcze iveco i z uwagi na nerwowe zachowanie kierowcy postanowili sprawdzić, co przewozi w samochodzie. Podczas sprawdzania pojazdu znaleźli ukryty worek, w którym znajdowały się narkotyki. Po sprawdzeniu testerem okazało się, że jest to marihuana i tabletki ekstazy. Po zważeniu okazało się, że w worku było ponad 1,5 kilograma tabletek ekstazy i prawie kilogram marihuany.

Mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał zarzut wewnątrz wspólnotowego przewozu znacznej ilości narkotyków. Za popełnienie takiego przestępstwa grozi w Polsce kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata.

Wczoraj wobec 47-lateka bez stałego miejsca zamieszkania, został zastosowany tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

(KWP w Gdańsku / kp)