Wspólny sukces służb w walce z przestępczością akcyzową Data publikacji 18.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze warmińsko-mazurskiej SG, CBŚP i KAS w Olsztynie rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nabywaniem, produkcją oraz sprzedażą papierosów i krajanki tytoniowej. Do sprawy zatrzymano 7 mężczyzn, którzy najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie. Na miejscu zabezpieczono ok. 4 mln nielegalnych papierosów i prawie 4,5 tony krajanki tytoniowej o łącznej wartości 6,7 mln zł. Narażenie na uszczuplenia podatkowe budżetu państwa mogło wynieść ok. 8,5 mln zł. Sprawę nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Siedlcach.

W ostatnim czasie funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego przeprowadzili akcję, w ramach której na terenie kilku posesji w powiecie piaseczyńskim oraz mińskim zatrzymali osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i produkcję nielegalnych papierosów.

Na gorącym uczynku, w trakcie produkcji, zatrzymano 3 osoby, a łącznie w ramach tej akcji zatrzymanych zostało 7 mężczyzn, w wieku od 36 do 51 lat (2 Polaków, obywatela Ukrainy i 4 obywateli Białorusi). Na miejscu zabezpieczono także kompletną linię produkcyjną i gotowe papierosy. Z szacunków śledczych wynika, że grupa mogła wyprodukować co najmniej 22 mln sztuk papierosów.

W ramach działań dokonano przeszukania kolejnych posesji i samochodów, w wyniku których ujawniono ok. 4 mln sztuk papierosów, bez obowiązujących znaków akcyzy skarbowej, o wartości ponad 3 mln zł oraz blisko 4,5 tony krajanki tytoniowej, o wartości prawie 3,7 mln zł. Łączna wartość zabezpieczonych rzeczy to ok. 6,7 mln zł. Narażenie na uszczuplenia podatkowe budżetu państwa mogło wynieść ok. 8,5 mln zł.

Mężczyźni w prokuraturze usłyszeli zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się nabywaniem, produkcją oraz sprzedażą papierosów i krajanki tytoniowej na ogromną skalę. Zatrzymanym grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Śledztwo jest nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Siedlcach.

Zespół Prasowy CBŚP