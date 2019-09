Policjanci prowadzili masaż serca przez ponad 20 minut, mężczyzna odzyskał funkcje życiowe Data publikacji 18.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Natychmiastowe czynności podjęte przez policjantów z wydziału patrolowo-interwencyjnego z Woli doprowadziły do przywrócenia funkcji życiowych mężczyźnie. Na ulicy podjęli czynności wobec nieprzytomnego mężczyzny, u którego brak było tętna i oddechu. Po kilkudziesięciu minutach akcji reanimacyjnej, która zakończyła się przywróceniem oznak życia, mężczyzna został przewieziony do szpitala.

Z pewnością ten dzień policjanci z wydziału patrolowo-interwencyjnego z Woli zapamiętają na długo. Chwilę po godz. 11.00 funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie, że na chodniku leży nieprzytomny mężczyzna.. Nie czekając długo, pojechali na miejsce. Tam od razu spostrzegli leżącego na chodniku mężczyznę. Jego twarz była sina, bez oznak życia, tętna i oddechu. Mężczyzna nie reagował na żadne bodźce.

Policjanci wezwali na miejsce karetkę pogotowia a następnie przystąpili do resuscytacji, aby przywrócić czynności życiowe. Przez ponad 20 minut prowadzili masaż serca, potem czynności przejęła załoga karetki pogotowia ratowniczego, która przyjechała na miejsce.

Dzięki tym natychmiastowym działaniom pojawiły się pierwsze oznaki czynności życiowych. Mężczyzna został zabrany do szpitala. Na szczęście pomoc policjantów przyszła w porę. „Pomagamy i chronimy” to nie tylko hasło, to również zasada, którą kierujemy się w naszej codziennej służbie.

(KSP / js)