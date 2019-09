Posiadał na dyskach dziecięcą pornografię. Został zatrzymany przez policjantów Data publikacji 18.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Gubina zatrzymali mężczyznę, który posiadał treści pornograficzne z udziałem małoletnich. Zatrzymanie było możliwe dzięki skutecznej pracy operacyjnej funkcjonariuszy. Policjanci zabezpieczyli dyski i inne nośniki pamięci, które będą analizowane przez biegłego. Zatrzymany mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

Policjanci z Komisariatu Policji w Gubinie w wyniku podjętych działań operacyjnych dotarli do informacji, z których wynikało, że mężczyzna może na nośnikach danych posiadać pornografię dziecięcą. Jak wynikało z ustaleń jeden z takich nośników miał często zostawiać w jednym z lombardów na terenie Gubina.

Funkcjonariusze dotarli do miejsca gdzie miał znajdować się przenośny dysk i zabezpieczyli go. Podczas oględzin jego zawartości ujawnili na nim filmy o treści pornograficznej, stwierdzając w nich udział osób, których wygląd wskazuje, iż są to osoby małoletnie. Policjanci dotarli także do miejsca zamieszkania mężczyzny, u którego zabezpieczyli komputer, pamięci USB oraz inne nośniki, które przekazane zostaną do biegłego.

44-latek został zatrzymany i doprowadzony do Komisariatu Policji w Gubinie, gdzie usłyszał zarzut posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletnich, za który zgodnie z kodeksem karnym grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Prokurator po zapoznaniu się z aktami sprawy skierował wniosek do sądu o zastosowaniu wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania. Decyzją sądu, 44-latek spędzi kolejne trzy miesiące w areszcie.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)