Kolejne uderzenie kryminalnych w narkobiznes Data publikacji 18.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubelscy kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy posiadali znaczne ilości narkotyków. Łącznie policjanci zabezpieczyli ponad 3 kg środków odurzających oraz prawie 200 tabletek ekstazy. Dwaj mieszkańcy Lublina w wieku 24 i 31-lat zostali wczoraj tymczasowo aresztowani.

Do realizacji doszło w niedzielę późnym wieczorem. Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie wspólnie z policjantami z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową i Wydziału Wywiadowczego z KMP w Lublinie zatrzymali dwóch mieszkańców Lublina. Funkcjonariusze podejrzewali, że mężczyźni w wieku 24 i 31-lat zajmują się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających.

Podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych 31-latka funkcjonariusze ujawnili 2 kg marihuany, ponad kilogram amfetaminy oraz prawie 200 tabletek ekstazy. Ponadto policjanci w mieszkaniu mężczyzny znaleźli kokainę, wagi elektroniczne oraz pakiet ponad tysiąca woreczków z zapięciem strunowym, co mogło świadczyć o tym, że mężczyzna zajmował się rozprowadzeniem narkotyków. Z kolei u 24-latka kryminalni ujawnili i zabezpieczyli marihuanę, z której można by przygotować ponad 400 porcji dilerskich tego narkotyku. Mężczyzna w domu uprawiał również konopie indyjskie.

Obaj mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Policjanci zabezpieczyli od zatrzymanych pieniądze w kwocie 18 600 zł. Starszy z nich w przeszłości wielokrotnie wchodził w konflikt z prawem. Karny był m.in. za posiadanie narkotyków, pobicia, groźby, oszustwa i niszczenie mienia.

24-latek i 31-latek zostali wczoraj doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Lublinie, gdzie usłyszeli zarzuty. Młodszy z nich usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków oraz uprawy konopi indyjskich. Grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast 31-latek odpowie za posiadanie znacznych ilości środków odurzających, udzielanie narkotyków oraz za uczestniczenie w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych. Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii grozi mu kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Sąd przychylił się do wniosku Policji i Prokuratury i zastosował wobec mężczyzn tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

(KWP w Lublinie / js)