Nadinspektor Tomasz Klimek pogratulował policjantom z IPA Region Olsztyn II miejsca na międzynarodowym turnieju piłki nożnej w Sochi Data publikacji 18.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Nadinspektor Tomasz Klimek szef garnizonu warmińsko - mazurskiego, pogratulował policjantom z IPA Region Olsztyn, II miejsca na międzynarodowym turnieju piłki nożnej w Sochi. Policjanci w podziękowaniu za wsparcie ich wyjazdu, przekazali generałowi pamiątkową koszulkę, puchar oraz medal z turnieju. W turnieju udział wzięli przedstawiciele 21 państw całego świata w tym m. in. Kanady, Brazylii, Barbadosu, RPA, Chin, Słowenii, Rosji, Jordanii, Anglii, Norwegii, Ukrainy, Bułgarii, Belgii i wielu innych krajów Europy, obu Ameryk, Azji i Afryki.

Dzisiaj (18.09.19r) w sali reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie o godzinie 9:00, nadinspektor Tomasz Klimek przyjął policjantów z IPA Region Olsztyn, którzy w dniach od 23 do 31 sierpnia 2019 roku uczestniczyli w turnieju piłki nożnej służb bezpieczeństwa, zorganizowanym w okolicy Soczi w Rosji przez WorldWide Indoor Soccer Police Association (WISPA). Turniej ten organizowany jest co roku w innym kraju świata. Dotychczas odbył się on na wszystkich kontynentach. W tegorocznej już 19 - ej jego edycji udział wzięli przedstawiciele 21 państw całego świata w tym m. in. Kanady, Brazylii, Barbadosu, RPA, Chin, Słowenii, Rosji, Jordanii, Anglii, Norwegii, Ukrainy, Bułgarii, Belgii i wielu innych krajów Europy, obu Ameryk, Azji i Afryki. Nasza drużyna zaprezentowała się rewelacyjnie, gdyż zajęła II miejsce. Dlatego też wyrazy uznania policjantom z garnizonu warmińsko - mazurskiego osobiście przekazał nadinsp. Tomasz Klimek. Szef warmińsko - mazurskich policjantów pogratulował funkcjonariuszom tego sukcesu i podtrzymał swoje zaangażowanie w kwestii wspierania drużyny podczas ich wyjazdów za granicę.

Poniżej przedstawiamy pełen opis z wyjazdu naszej drużyny do Sochi, przedstawiony przez jednego z policjantów IPA Region Olsztyn:

Nasza drużyna jako jedyna reprezentowała Polskę. W trakcie zawodów mieszkaliśmy w górskiej miejscowości Krasnaja Polana, położonej w odległości około 40 km od Soczi. To właśnie tu w 2014 roku odbywały się XXII Zimowe Igrzyska Olimpijskie.

Krasnaja Polana to kurort położony w przepięknej dolinie gór Kaukazu, w którym ulokowana była cześć wioski olimpijskiej. Teraz są tu same hotele i apartamenty. Infrastruktura do uprawiania sportów zimowych jest na niespotykanie wysokim poziomie. Wokół miejscowości jest kilkadziesiąt wyciągów gondolowych, które są przystosowane do przewożenia sprzętu narciarskiego w zimie, a w lato rowerów, których po górach jeździ ogromna ilość. Przy każdej stacji kolejki są ulokowane wypożyczalnie sprzętu narciarskiego oraz rowerów.

Ceremonia rozpoczęcia turnieju została przygotowana na dziedzińcu jednego z hoteli i miała bardzo uroczysty charakter. Nasza drużyna ubrana w białe koszulki z logo IPA i napisami Sekcja Polska, Region Olsztyn prezentowała się wzorcowo. Ponadto dwóch naszych kolegów ubranych było w mundury policyjne i to oni uroczyście wnieśli naszą biało-czerwoną flagę na tę ceremonię. Przedstawiciele każdej drużyny w mundurach własnych służb wnosili flagi kraju, który reprezentowali. Po przemarszu wszystkich uczestników przywitał Prezydent WISPA oraz Minister Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Po części oficjalnej odbyła się cześć artystyczna w trakcie której wystąpiły zespoły folklorystyczne prezentujące kulturę kaukaską. Następnie odbył się bankiet, w trakcie którego zawarliśmy nowe przyjaźnie z uczestnikami.

Turniej odbywał się na boiskach ze sztuczną nawierzchnią. Wzięło w nim udział w kilku kategoriach ponad 200 przedstawicieli służb bezpieczeństwa z całego świata. W naszej grupie wygraliśmy w ciągu kilku dni 5 meczów, 1 zremisowaliśmy i 2 przegraliśmy. Turniej stał na bardzo wysokim poziomie. Udział w nim wzięły m. in. reprezentacje narodowe policji w piłce nożnej z Rosji, Chin, Jordanii czy też Ukrainy. Ponadto kilka krajów miało po 2 lub 3 przedstawicieli w różnych kategoriach wiekowych. Graliśmy w systemie mecz i rewanż w grupie. Pokonaliśmy dwukrotnie Kanadę, wygraliśmy i zremisowaliśmy z Chinami, wygraliśmy i przegraliśmy z reprezentacją Rosji oraz w takim samym stosunkiem zakończyły się nasze potyczki z drużyną, w której grali zaproszeni do udziału najlepsi zawodnicy innych ekip. Pozwoliło nam to do ostatniego dnia turnieju dotrzeć do finału naszej kategorii. Mecze finałowe rozgrywane były na zeskoku olimpijskiej skoczni narciarskiej, w miejscu w którym skoczkowie wyhamowują, zdejmują narty i czekają na ocenę swego skoku. Obiekt ten robi ogromne wrażenie, skocznie są pięknym obiektem z 8-tysięczną widownią.

O mistrzostwo rozegraliśmy mecz ponownie z narodową reprezentacją Rosji, z którą w grupie wygraliśmy 3:1 oraz przegraliśmy 0:3. Trudno było z nimi wygrać na ich terenie, można rzec ,że pomagały im nie tylko umiejętności sportowe. Po 20 - minutowym meczu ulegliśmy im w stosunku 0:2. Jednak po krótkiej refleksji uświadomiliśmy sobie, że i tak zostaliśmy Wicemistrzami Świata. To przecież nasz ogromny sukces, sukces naszej całej drużyny złożonej z przedstawicieli różnych jednostek warmińsko - mazurskiej Policji. Przegraliśmy z zespołem, który trenuje z sobą wiele lat i właściwie zajmuje się tylko tym. Nie umniejszamy oczywiście kunsztu gry przeciwników, który stał na bardzo wysokim poziomie.

Bezpośrednio po rozegraniu wszystkich meczów rozdane zostały nagrody indywidualne. Okazało się, że nasz bramkach został wyróżniony przez kapitułę turnieju – został wybrany najlepszym bramkarzem w naszej kategorii wiekowej czyli Senior 35+. Otrzymał on piękną statuetkę oraz oklaski i wyrazy uznania od wszystkich uczestników turnieju.

Po meczach na skoczni odbyła się jeszcze jedna ważna uroczystość. Wiedzieliśmy jadąc na te zawody, że organizator nie tylko dba o cześć sportową wydarzenia, ale także o filantropię, humanitaryzm i dobroczynność. Tradycją już jest, że w trakcie każdego turnieju zapraszani są przedstawiciele będącej w potrzebie wybranej grupy społecznej z kraju, w którym odbywają się zawody. W tym roku oczekiwały na nasze wsparcie ciężko chore dzieci z okolicy Soczi. Przybyły one ze swoimi opiekunami na boiska. Tu każdy uczestnik założył specjalną koszulkę z hasłem dobroczynnym, a Prezydent WISPA wręczył potrzebującym symboliczny czek na kwotę 100.000 rubli, z pieniędzy zebranych od nas – uczestników turnieju. Po wręczeniu czeku wszyscy uczestnicy wraz z potrzebującymi zrobili sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Wieczorem na terenie skoczni olimpijskich odbyła się uroczysta ceremonia podczas której wręczano medale i trofea. Nam srebrne medale i okazały puchar za zajęcie II miejsca w mistrzostwach wręczył Minister Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej oraz Prezydent WISPA. Oprawa ceremonii zakończenia była fantastyczna, odbyła się cześć artystyczna z występami chóru policji rosyjskiej i grup folklorystycznych.

Turniej był okazją do zwiedzenia pięknego regionu tej części Rosji. Organizator postarał się byśmy się nie nudzili. Soczi to aglomeracja miejska nad Morzem Czarnym. Ma długość 147 km co czyni ją drugim co do długości miastem na świecie. Zwiedziliśmy tu wioskę olimpijską w dzielnicy Adler z robiącym ogromne wrażenie zniczem olimpijskim, tor Formuły 1, piękne centrum Soczi z promenadą oraz czarnymi kamieniami i piaskiem na plażach. Zażyliśmy kąpieli w morzu, które miało ponad 26 stopni. Zwiedziliśmy też park Skybridge. To niesamowita atrakcja z najdłuższym na świecie wiszącym mostem o długości 439 m i wysokości w środkowej jego części 207 m. Obiekt ten rozpościera się pomiędzy 2 górami, a doliną płynie rzeka. Przejście nim okazało się dla wielu uczestników turnieju nie lada wyzwaniem. Organizator zapewnił też możliwość skosztowania specjałów kuchni kaukaskiej w wiosce nieopodal Soczi. Ponadto mieliśmy nieograniczony dostęp do wszystkich wyciągów. Korzystaliśmy z nich, wjechaliśmy nimi na wysokość ponad 2300 m. Tam pomiędzy dwoma wierzchołkami gór części naszej ekipy podjęła wyzwanie zjazdu tzw. tyrolką. Długość zjazdu to 1023 m, a wysokość nad ziemią do ponad 240 m. Wrażenie niesamowite tym bardziej, że jadąc nią widać było nasze miejsce zamieszkania położone poniżej prawie pionowo w dolinie na wysokości 540 m.

Soczi jest znane nie tylko z Zimowych Igrzysk Olimpijskich. W 2018 roku na tutejszym stadionie olimpijskim rozegranych zostało 6 meczów w trakcie trwania Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej organizowanych w Rosji. Natomiast reprezentacja Polski w piłce nożnej, która brała udział w tym turnieju, miała tu swoją bazę. Widzieliśmy ten stadion, robi kolosalne wrażenie.

W trakcie trwania turnieju zorganizowano międzynarodowy kongres policji. Tematem przewodnim były „Rzeczywiste problemy współpracy między społecznością, a policją w celu utrzymania porządku publicznego”. Prelegenci wysłuchali wykładu strony rosyjskiej na ten temat, ale także przedstawili rozwiązania stosowane we własnych krajach. Dużym zainteresowaniem cieszyła się nasza Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, o której funkcjonowaniu opowiadali nasi policjanci.

W trakcie naszych wyjazdów staramy się pokazać nie tylko ze sportowej strony. Pokazujemy, że jesteśmy patriotami wszędzie tam, gdzie gramy. Tu postanowiliśmy odwiedzić naszych rodaków mieszkającą w Soczi. W ubiegłym roku na 100 - lecie niepodległości Polski będąc w Chorwacji wypuściliśmy w niebo 100 białych balonów z wizerunkiem orła. Wcześniej będąc w Holandii odwiedziliśmy cmentarz w Arnhem, gdzie zapaliliśmy białe i czerwone znicze na grobach polskich bohaterów poległych w walce o naszą wolność.

Kontakt z Polonią w Soczi nawiązaliśmy kilka tygodni wcześniej i robiliśmy wszystko by wygospodarować czas na takie spotkanie. Doszło do niego w centrum Soczi. Przywitał nas Igor Janowski Prezes Filii Kransonarskiej Organizacji Regionalnej Polskiego Centrum Narodowo - Kulturalnego „Jedność” z siedzibą w Soczi. Na spotkanie z nami przybył z rodziną. W jednej z restauracji przekazaliśmy mu przywiezione specjalnie z Polski pamiątki przekazane przez władze samorządowe Olsztyna tj. przez Starostę Powiatowego, Prezydenta Miasta oraz Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Były to książki wydane w języku polskim o atrakcjach Warmii i Mazur, historii Powiatu Olsztyńskiego, czapeczki i torby z logo Olsztyna, foldery reklamowe, ulotki w tym o działalności Mikołaja Kopernika w naszym mieście, a także wiele innych wydawnictw i gadżetów związanych z pięknym regionem naszego kraju. W zamian otrzymaliśmy gazetki wydawane przez Polonię, drobne upominki oraz książki w języku rosyjskim o działalności Polonii w tej części Rosji. Rozmawialiśmy też o naszej historii o wydarzeniach w kraju i działalności organizacji „Jedność”, a także o działalności IPA Region Olsztyn. Nasi rodacy oprowadzili nas po centrum Soczi pokazując ciekawe miejsca i opowiadali o historii znanych miejsc. Wszyscy byliśmy wzruszeni tym spotkaniem.

Wyjazd na turniej uważamy więc za niesamowicie udany. Oprócz osiągnięcia wielkiego wyniku sportowego spotkaliśmy się z naszymi rodakami mieszkającymi w Rosji, zwiedziliśmy Soczi, góry Kaukaz, poznaliśmy kulturę regionu oraz nawiązaliśmy nowe znajomości z przyjaciółmi z całego świata. Naszym nowym znajomym przekazaliśmy ulotki, wydawnictwa i gadżety związane z Warmią i Mazurami, które otrzymaliśmy od sponsorów.

Przywieźliśmy z Soczi srebrne medale zdobyte na historycznej skoczni olimpijskiej, na której nasz skoczek narciarski Kamil Stoch został dwukrotnie mistrzem olimpijskim. Można powiedzieć, że ten obiekt jest więc szczęśliwy dla Polski. Może ktoś w przyszłości do kompletu zdobędzie tu jeszcze „brąz” w jakiejś konkurencji sportowej. Trzymamy za to kciuki.

Wyjazd nasz nie doszedłby do skutku gdyby nie wsparcie i pomoc naszych sponsorów. Dlatego dziękujemy serdecznie firmom i instytucjom, które wierzyły w nas i nasze umiejętności. Dziękujemy firmie KTK Polska z Gdańska, Glob-Terminal z Braniewa, Oddziałowi Totalizatora Sportowego z Olsztyna, KTM Wojciechowicz z Olsztyna, Tymbark Oddział w Olsztynku, Agroperfekt z Kisielic, WIPASZ z Wadąga, PPHU „WIMEX z Susza, Auto-Technika Kunicki z Nidzicy oraz Urzędowi Marszałkowskiemu z Olsztyna. Liczymy tym samym na dalszą owocną współpracę.

http://www.ipapolska.pl/ipa/aktualnosci/2092,Druzyna-IPA-Region-Olsztyn-zdobyla-tytul-Wicemistrzow-Swiata-w-Pilce-Noznej-sluz.html

ps/kw