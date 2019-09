Nielegalna amunicja Data publikacji 18.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Tomaszowscy policjanci zatrzymali 51-latka, który posiadał blisko 2500 sztuk ostrej amunicji oraz 3,5 kilograma suszu konopi indyjskich. Mężczyzna nie miał zezwolenia na posiadanie broni i amunicji. Za takie przestępstwa grozi kara nawet do 8 lat więzienia.

Kryminalni z tomaszowskiej komendy Policji, monitorując środowisko przestępcze, uzyskali informację dotyczącą posiadania znacznych ilości narkotyków. Funkcjonariusze zorganizowali zasadzkę. 15 września 2019 r. o godz. 14.00 w miejscowości Łaznowska Wola zatrzymali do kontroli wytypowany samochód. Samochodem kierował nienotowany dotąd 51-letni mieszkaniec powiatu tomaszowskiego. W pojeździe nie było narkotyków. Policjanci odkryli jednak inne znalezisko. Mężczyzna przewoził ostrą amunicję, na którą nie miał zezwolenia. Tłumaczył, że kupił ją w Niemczech, aby następnie przerobić ją na dekoracje i breloki. Kryminalni zabezpieczyli łącznie 2437 sztuk amunicji do karabinów i pistoletów różnego kalibru. Mężczyzna został zatrzymany. Podczas przeszukania jego domu policjanci znaleźli suszone krzewy konopi indyjskich o łącznej wadze blisko 3,5 kilograma. Zatrzymany usłyszał zarzuty nielegalnego posiadania amunicji oraz posiadania i uprawy środków odurzających. Za takie przestępstwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. 17 września 2019 r. prokurator Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim zastosował wobec podejrzanego dozór policyjny, poręczenie majątkowe oraz zakazu opuszczania kraju.

(KWP w Łodzi / js)