Przestępczy proceder przerwał dzielnicowy Data publikacji 18.09.2019 Dzielnicowy z Nakła wspólnie z „patrolowcem" zabezpieczyli prawie 30 kg tytoniu i 1 800 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Właściciel nielegalnego towaru już usłyszał zarzuty. Jak wstępnie wyliczono 35-latek okradł Skarb Państwa na prawie 24 tysiące złotych.

Wczoraj (17.09.19) nakielski dzielnicowy ustalił, że po terenie Ślesina ma przemieszczać się lexus, w którym prawdopodobnie przewożony będzie towar bez polskich znaków akcyzy. Aby zweryfikować swoje ustalenia, wspólnie z „patrolowcem”, pojechali do miejscowości, gdzie obserwowali przejeżdżające pojazdy. Przed godz. 18.00, na ul. Kazińskiej, zauważyli ustalonego lexusa i zatrzymali go do kontroli.

Informacje dzielnicowego bardzo szybko się potwierdziły. W aucie mundurowi znaleźli worki jutowe wypełnione mniejszymi woreczkami z tytoniem oraz papierosy. Wszystko bez polskich znaków akcyzy. Łącznie mundurowi zabezpieczyli 51 worków strunowych tytoniu o wadze prawie 30 kg oraz 1 800 sztuk papierosów.

35-letni kierowca został zatrzymany i dowieziony do komendy, gdzie usłyszał zarzuty z kodeksu karnego skarbowego. Ze wstępnych szacunków wynika, że mieszkaniec Bydgoszczy okradł Skarb Państwa na kwotę około 24 tys. zł.

O jego dalszych losach będzie decydował sąd.

