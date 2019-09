Policjant powstrzymał oszustów Data publikacji 18.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant namysłowskiej dochodzeniówki pomógł odzyskać seniorom 120 tys. złotych. Starsze małżeństwo dało się zwieść oszustom i przelało na ich konto pieniądze. Sierżant Tomasz Tobiasz był w stałym kontakcie z prokuratorem i pracownikami banku, dzięki czemu zatrzymał transakcję. Pieniądze wróciły już do swoich właścicieli. Ci z kolei, w ramach wdzięczności, napisali do komendanta list z podziękowaniami.

Do zdarzenia doszło w czerwcu 2019 roku. Oszuści, wykorzystując metodę „na policjanta CBŚP”, telefonicznie namówili małżeństwo z Namysłowa do przelania na ich konto 120 tysięcy złotych. Gdy okazało się, że to kłamstwo, poszkodowani zgłosili sprawę na policję.

Kryminalni z Namysłowa natychmiast przystąpili do działań. Dzięki współpracy z pracownikami banku i Wydziałem Cyberprzestępczości Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu pieniądze nie dotarły na konta oszustów. Sprawę cały czas monitorował funkcjonariusz namysłowskiej dochodzeniówki sierżant Tomasz Tobiasz. Przez kilkanaście godzin pozostawał w stałym kontakcie z prokuratorem i pracownikami banku, aby ogromna suma nie przepadła bezpowrotnie. Policjant wstrzymał realizację przelewu, przez co pieniądze wróciły do prawowitych właścicieli.

Teraz poszkodowani przesłali specjalne podziękowanie dla Komendanta Policji w Namysłowie nadkom. Andrzeja Ostrycharczyka za zaangażowanie i szybką reakcję funkcjonariuszy, dzięki którym udało im się zachować oszczędności całego życia.

Przypominamy, że oszuści cały czas próbują wykraść pieniądze od nieświadomych zagrożenia seniorów. Najczęściej wykorzystują metody „na wnuczka” i „na policjanta”, cały czas modyfikując techniki oszustwa. Dlatego rozmawiajmy z naszymi dziadkami i rodzicami o tego typu zagrożeniach.

Jak nie stać się ofiarą oszustów?

Przede wszystkim należy zachować ostrożność — nie podejmujmy żadnych pochopnych działań;

Oszuści wywierają presję czasu — nie śpieszmy się. BEZWZGLĘDNIE ROZŁĄCZMY ROZMOWĘ. Dajmy sobie czas na zastanowienie;

Nie informujmy nikogo o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub przechowujemy na koncie;

Zadzwońmy do kogoś z rodziny, zapytajmy o to, czy osoba, która prosiła nas o pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje. Pamiętajmy, że nikt nie będzie nam miał za złe tego, że zachowujemy się rozsądnie;

Pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze Policji NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie! Nigdy nie proszą też o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie;

W momencie, kiedy ktoś będzie chciał nas oszukać, podając się przez telefon za policjanta – zakończmy rozmowę telefoniczną! Nie wdawajmy się w dyskusję z oszustem. Jeżeli nie wiemy jak zareagować powiedzmy o podejrzanym telefonie komuś bliskiemu.

(KWP w Opolu / js)