Wdrożenie systemu TETRA - historyczne wydarzenie dla polskiej Policji

Po wielu latach starań polska Policja rozpoczyna realizację strategicznego i ważnego dla bezpieczeństwa Państwa projektu modernizacji policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA. Do tej chwili taki system działał w 4 miastach. TETRA – trankingowy system cyfrowy użytkowany jest w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Szczecinie. Po podpisaniu umowy i wdrożeniu projektu system TETRA będzie działał w każdym mieście wojewódzkim. Ze względu na przeznaczenie i skalę system należy uważać za newralgiczny dla funkcjonowania Państwa.

System TETRA według różnych zapowiedzi już kilkanaście lat temu miał stać się podstawowym systemem łączności Policji w największych ośrodkach miejskich w Polsce. Z różnych przyczyn nie udawało się sfinalizować realizacji tego projektu a kolejno ogłaszane przetargi były unieważniane. Obecnie wyłonionemu oferentowi udzielono zamówienia na podstawie art. 67 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. System TETRA to bardzo nowoczesny system łączności, odporny na możliwość podsłuchu prowadzonej korespondencji. Realizacja tego postępowania pozwoli wdrożyć system w standardzie TETRA we wszystkich głównych ośrodkach w kraju.

Przyjęta koncepcja zakłada również w przyszłości korzystanie z systemu przez inne służby bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ratownictwa. W przyszłości system ten może stanowić szkielet do budowy systemu obejmującego swoim zasięgiem cały obszar kraju.



System ma być zbudowany ze środków przyznanych na podstawie Ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020". Dalsze opóźnianie rozpoczęcia budowy Systemu, a tym bardziej tolerowanie sytuacji, w której zachodziło poważne ryzyko konieczności zaniechania całego zadania godziło w bezpieczeństwo i porządek publiczny państwa oraz tworzyło ryzyko utraty finansowania przed zakończeniem projektu, a tym samym wymagało podjęcia działań naprawczych.

System łączności radiowej stanowi w Policji podstawową platformę komunikacji w czasie realizacji zadań od rutynowych działań patrolowo-interwencyjnych po obsługę zabezpieczeń w przypadku wystąpienia katastrof lub aktów terrorystycznych. Działanie w takich warunkach wymaga posiadania systemu łączności, który będzie oferował najwyższą jakość usług, w tym m.in. ochronę korespondencji zarówno przed podsłuchem, jak i możliwością zakłócania oraz możliwość współpracy różnych służb zaangażowanych w zdarzenie.

Systemem dedykowanym dla takich zastosowań oraz spełniającym powyższe warunki jest system TETRA. Został on wskazany w Rekomendacji Police Co-Operation z czerwca 2003 r. do Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. jako właściwy do stosowania przez służby z obszaru bezpieczeństwa, porządku publicznego i ratownictwa w strefie Schengen.

Jest to zaawansowany system, pozwalający na prowadzenie bezpiecznych korespondencji. Zaawansowane mechanizmy szyfrowania chronią treści w nim przekazywane przed nieuprawnionym podsłuchem. Nawet w przypadku próby korzystania z oryginalnego radiotelefonu, nieuprawniony użytkownik nie ma dostępu do korespondencji. Dzięki swojej elastyczności system TETRA oferuje również niedostępne w mniej zaawansowanych rozwiązaniach możliwości współpracy różnych służb. Zbudowanie takiego systemu w skali ogólnopolskiej pozwoli (podobnie jak w innych krajach UE) na pracę wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, porządek publiczny i ratownictwo na wspólnej platformie, która będzie umożliwiała tym służbom prowadzenie korespondencji zarówno w ramach wyłącznie własnej organizacji, jak i wręcz nieograniczone możliwości współpracy z pozostałymi użytkownikami. W przypadku wystąpienia katastrof lub aktów terrorystycznych będzie to cecha mogąca decydować o życiu i zdrowiu wielu ludzi. Pomimo tej niedającej się przeliczyć na pieniądze zalety systemu TETRA, doświadczenia krajów od lat korzystających już z takich rozwiązań wskazują, że koszty utrzymywania przez Państwo takiego systemu są znacząco niższe niż sumaryczne koszty utrzymywania systemów odrębnych dla każdej służby i znacznie mniej funkcjonalnych. Oznacza to, że wybudowanie krajowego systemu TETRA dla Policji i pozostałych służb, będącego ze względu na swoje przeznaczenie systemem krytycznym dla funkcjonowania państwa, niesie ze sobą oszczędności publicznych środków finansowych z tytułu utrzymania łączności radiowej, oferując przy tym nieosiągalne dziś możliwości w zakresie łączności radiowej służb państwowych i tym samym znacząco podnosząc poziom bezpieczeństwa w kraju.

Polska Policja wciąż nie posiada dostępu do systemu łączności radiowej, który spełniałby współczesne wymagania, a Polska pozostaje jedynym dużym krajem UE, który do dzisiaj nie uporał się z tym problemem. W roku 2000 jedynie w czterech miastach na terenie kraju wdrożono lokalne systemy TETRA, ale jest to skala pomijalna wobec potrzeb, a przy tym właśnie z powodu swej lokalności niepozwalająca na wykorzystanie potencjału technologii TETRA. Od tamtego czasu kilkakrotnie były podejmowane na szczeblu państwowym próby poprawy sytuacji, ale za każdym razem były zarzucane na różnych etapach zaawansowania. Efektem tego jest to, że do dzisiaj w Policji i innych służbach dominują rozwiązania przestarzałe technologicznie i mało efektywne. Kwestie podsłuchiwania sieci łączności Policji co jakiś czas stają się przedmiotem debaty publicznej.

(Biuro Łączności i Informatyki KGP)