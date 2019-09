Policjant z Legnicy zdobywcą Championatu Pracy Wodnej Fundacji „PSI RATOWNICY 2019” Data publikacji 18.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Legnicki policjant z sukcesem startował w zawodach sportowych ratownictwa wodnego w ramach Championatu Pracy Wodnej Fundacji „PSI RATOWNICY 2019”. Zmagania pretendentów do tytułu odbyły się nad jeziorem w Kunicach. Starszy sierżant Przemysław Janecki wraz ze swoją labradorką Tissaia de Vries zajął I miejsce w kategorii zaawansowanej, zdobywając tym samym Championat trzeci rok z rzędu. Niesamowity duet pozostawił konkurentów daleko z tyłu.

W Kunicach 14 września br. odbyły się ostatnie tegoroczne zawody w ratownictwie wodnym. Do zdobycia Championatu pretendowało 34 zawodników wraz ze swoimi psimi ratownikami. Wśród nich znalazł się starszy sierżant Przemysław Janecki z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Ratownictwo wodne to jego życiowa pasja, którą zajmuje się poza służbą. W trakcie turnieju zawodnicy mieli do wykonania szereg zadań, m.in.: zanoszenie koła do tonącego w wodzie, klasyczna akcja ratownicza ratownika z psem, ratowanie przez psa osoby tonącej oraz ratowanie osób przytomnych i nieprzytomnych. Funkcjonariusz i jego pies nie dali żadnych szans rywalom. Duet obronił zdobywany dwa lata z rzędu tytuł Championa Pracy Wodnej Fundacji „Psi Ratownicy”, udowadniając tym samym, że w swojej klasie nie ma sobie równych.

Starszy sierżant Przemysław Janecki służy w Policji od 5 lat, natomiast ratownictwem wodnym z wykorzystaniem psów zajmuje się już od lat 13. Jego sunia Tissaia de Vries ze Stanicy Czarnoksiężnika posiada certyfikat pracy wodnej IV klasy (najwyższej w Polsce) oraz jako jedyny pies w kraju zdobyła podwójny certyfikat MSWiA. Jest także przygotowana i posiada niezbędne certyfikaty do pracy terapeutyczno-edukacyjnej z osobami niepełnosprawnymi oraz dziećmi. Mistrzowska para rozpoczyna wodne treningi w okresie Świąt Wielkanocnych, a kończy je dopiero z początkiem listopada. Funkcjonariusz na ćwiczenia poświęca każdą wolną chwilę poza służbą.

Legnicki policjant posiada również drugiego labradora - Sheala, z którą także startuje w zawodach wodnych, lecz w tym przypadku specjalizuje się ona przede wszystkim w pracy węchowej. W przyszłości druga z podopiecznych funkcjonariusza będzie zajmowała się wykrywaniem konkretnych zapachów oraz odnajdywaniem zwłok w terenie otwartym i na gruzowiskach.

Naszemu koledze serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów ze swoimi podopiecznymi.

(KWP we Wrocławiu / js)