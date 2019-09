Projekt EDWARD – 26 września 2019 r. Data publikacji 19.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Projekt Edward (European Day Without Road Death) – Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach – to działania organizowane pod patronatem Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego TISPOL od 2016 roku. Ideą przewodnią projektu jest „wizja zero” - zero osób ciężko rannych i ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w tym dniu na drogach Europy.

Działania w ramach projektu EDWARD 2019 będą prowadzone przez policjantów z krajów europejskich w dniu 26 września br., w trakcie trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności (European Mobility Week).

Pomysłodawcy projektu EDWARD są przekonani, że kluczem do osiągnięcia poprawy bezpieczeństwa na drogach jest, w dużej mierze, zmiana zachowań ich użytkowników. Na witrynie internetowej https://projectedward.eu, dostępnej w wielu wersjach językowych oraz za pomocą mediów społecznościowych (facebook, twitter) zachęcają do złożenia deklaracji „bezpiecznego kierowcy”.

„Moje zobowiązanie… by w sposób szczególny dbać o bezpieczeństwo na drogach…

Obiecuję, że:.

Będę przypominał członkom mojej rodziny, przyjaciołom i znajomym, by szczególnie dbali o bezpieczeństwo na drogach.

By poprawić bezpieczeństwo, zadbam o oświetlenie swoje i pojazdu.

Będę jeździć tak bezpiecznie, jak to możliwe, niezależnie od rodzaju pojazdu, którym będę się poruszał (samochód, motocykl, rower).

Będę zwracał szczególną uwagę na pieszych, rowerzystów, dzieci, starszych oraz jeżdżących konno.

Będę poruszał się z prędkościami dozwolonymi i bezpiecznymi.

Będę zwracał uwagę na stan ogumienia mojego pojazdu.

Będę zachowywać szczególną ostrożność jadąc w pobliżu szkół i w miejscach, gdzie znajdują się grupy dzieci.

Nigdy nie wsiądę za kierownicę po spożyciu alkoholu, narkotyków/niedozwolonych leków, które to mogą spowolnić moje reakcje.

Będę przewidującym kierowcą i będę zachowywać/utrzymywać bezpieczne odstępy między pojazdami.

Zawsze będę zapinał pasy bezpieczeństwa i upewnię się, że wszyscy współpasażerowie mają je zapięte.

Nie będę korzystał z telefonu komórkowego podczas kierowania pojazdem.

Upewnię się, że nic w pojeździe, poza nim, jak również w mojej głowie mnie nie rozprasza.

Będę dawał swoim pasażerom dobry przykład, prowadząc pojazd bezpiecznie i spokojnie.

Jeśli jestem pasażerem, upewnię się, że kierujący jest w pełni sprawny i może w zgodzie z prawem usiąść za kierownicą pojazdu.

Ubiegłoroczna kampania #ProjectEDWARD wywarła ogromny wpływ na media społecznościowe, osiągając zasięg 25 milionów na Twitterze w dniu akcji – 19 września oraz całkowity zasięg 37,2 miliona, od 11 czerwca do 21 września.

Długofalowym celem TISPOL jest wykorzystanie projektu EDWARD do promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz znaczący spadek liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych na drogach Europy, a w dalszej perspektywie - na całym świecie. EDWARD ma zachęcać wszystkich użytkowników dróg do zastanowienia się nad ich zachowaniem i postawą podczas korzystania z dróg.

W tym roku, od 19 do 26 września, projekt EDWARD dodatkowo wspierany jest emisją spotów na ekranach firmy Screen Network S.A. z hasłami kampanii skierowanymi do uczestników ruchu drogowego: „Kierowco zwolnij! Prędkość zabija!”, „Jedź bezpiecznie - wszystko inne może poczekać!”, „Stop agresji na drodze!”, „Nie używaj telefonu w trakcie jazdy”, „Zapnij pasy! Bezpieczeństwo jest najważniejsze”, „Zdejmij rękę z gazu!”, „Nie wybieraj drogi na skróty”. Jest to już kolejna akcja Policji, którą wspiera firma Screen Network.

Największy wpływ na bezpieczeństwo mają kierowcy, którzy w mniej lub bardziej świadomy sposób, dopuszczają się zachowań zagrażających życiu innych użytkowników dróg, np. poprzez przekraczanie limitów prędkości, jazdę pod wpływem alkoholu/narkotyków, niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa, korzystanie z telefonu bez zestawu głośnomówiacego, blokowanie przejść dla pieszych, parkowanie na drogach dla rowerów czy też podejmowanie ryzykownych manewrów. Jednakże nie tylko kierowcy stwarzają niebezpieczne sytuacje. Wielu rowerzystów, czy pieszych również ignoruje zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i przyczynia się do powstawania kolizji, czy wypadków.

Dlatego też TISPOL chciałby, by każdy uczestnik ruchu drogowego poczuł się częścią projektu EDWARD i swoim zachowaniem oraz postępowaniem, choć w minimalnym stopniu, przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

(BRD KGP)

