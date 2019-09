Nowo przyjęci policjanci złożyli ślubowanie Data publikacji 18.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 20 nowo przyjętych policjantów złożyło dziś w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie ślubowanie. Słowa roty wypowiedzieli w obecności kierownictwa podkarpackiej Policji, wojewody i swoich najbliższych. Teraz przed nimi kilkumiesięczny kurs podstawowy, po którym wrócą do swoich macierzystych jednostek i tam rozpoczną służbę.

"Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - to początek roty ślubowania, którą składa każdy przyjmowany do służby funkcjonariusz. Dziś w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie takie ślubowanie złożyło 20 nowo przyjętych policjantów, wśród nich 5 kobiet.

Nadinspektor Henryk Moskwa Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie skierował do młodych policjantów słowa: "Zostać policjantem to przede wszystkim zobowiązanie do gotowości na wyzwania, które przed Wami stawiać będzie codzienna służba". Podkreślił również, "że podjęta przez Was decyzja o wstąpieniu w szeregi Policji oznacza gotowość do niesienia pomocy w każdej sytuacji, nawet z narażeniem własnego życia i zdrowia."

Gratulacje i życzenia przekazała im Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart. Tekst modlitwy policjanta odczytał duszpasterz podkarpackich policjantów ks. Marek Buchman. W tej uroczystości policjantom towarzyszyli najbliżsi - rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci i przyjaciele.

Nowo przyjęci funkcjonariusze rozpoczną kilkumiesięczne szkolenie podstawowe, a potem wrócą do swoich jednostek macierzystych.