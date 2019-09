Policjanci zabezpieczyli plantacje konopi, broń oraz amunicję Data publikacji 19.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Białostoccy policjanci zlikwidowali 4 plantacje konopi. Do sprawy został zatrzymany 23-letni mieszkaniec gminy Zabłudów. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i dobrowolnie poddał się karze.

W ubiegłym tygodniu, policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, wspólnie z mundurowymi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, zlikwidowali 4 plantacje konopi. Do sprawy został zatrzymany 23-letni mieszkaniec gminy Zabłudów. Do zatrzymania mężczyzny i ujawnienia plantacji doszło dzięki intensywnej pracy funkcjonariuszy. Jak się okazało krzaki konopi zostały ukryte przez podejrzanego w różnych miejscach, w rejonie jego posesji. Ogółem na terenie powiatu białostockiego policjanci zabezpieczyli 233 sztuki roślin o wysokości do 2 metrów. Na posesji zatrzymanego mundurowi ujawnili również susz roślinny koloru zielonego. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że jest to marihuana o wadze ponad 10 gramów. W wyniku dalszych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli również amfetaminę, a także elementy składowe broni oraz amunicję. 23-latek usłyszał już zarzuty i dobrowolnie poddał się karze.

(KWP w Białymstoku / kp)