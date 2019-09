Podejrzany o czynną napaść na policjanta trafił za kraty Data publikacji 19.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Nietrzeźwy 46-latek napadł na interweniujących policjantów, próbując ranić jednego z nich nożem. Agresor został obezwładniony i usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i tymczasowo aresztował mężczyznę. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W poniedziałek (16.09.19) około 6.30 z polecenia dyżurnego komendy w Świeciu patrol mundurowych pojechał na ul. Wojska Polskiego, by udzielić pomocy zgłaszającej interwencję kobiecie, która nie mogła sobie poradzić z awanturującym się pijanym mężem. Pod wskazanym adresem mundurowi zastali 46-latka. Mężczyzna początkowo zachowywał się spokojnie. Po chwili jednak wyciągnął ukryty w fotelu nóż. Nietrzeźwy i agresywny mężczyzna nie reagował na polecenia odrzucenia go, przeciwnie, nagle zamachnął się w kierunku policjanta. Funkcjonariusz osłonił się, ale został zraniony w dłoń. Wtedy drugi z funkcjonariuszy ruszył z pomocą i razem obezwładnili agresora. 46-latek został osadzony w policyjnym areszcie.

Następnego dnia (17.09.19) policjanci przekonwojowali podejrzanego do Prokuratury Rejonowej w Świeciu, gdzie usłyszał zarzut czynnej napaści na policjanta. Sąd Rejonowy w Świeciu przychylił się do wniosku prokuratury i aresztował mężczyznę. Podejrzanemu, za popełnione przestępstwo, grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.