Odbierali ludziom pieniądze działając metodą „na policjanta" Data publikacji 19.09.2019 Policjanci z Wydziałów Kryminalnego i Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Łodzi zatrzymali 7 osób, które zajmowały się odbieraniem pieniędzy od pokrzywdzonych oszukanych metodą „na policjanta". Szczyt ich procederu przypadł na okres od stycznia do czerwca 2016 roku. Prowadzona sprawa tylko potwierdza fakt, że mimo upływu czasu osoby zamieszane w proceder nie powinny liczyć na uniknięcie odpowiedzialności. Podejrzanym grożą kary do 8 lat pozbawienia wolności.

Od stycznia 2016 roku starsi mieszkańcy Łodzi i Zgierza zaczęli odbierać nietypowe telefony. Głos w słuchawce twierdził, że jest policjantem i prowadzi bardzo ważne śledztwo związane z bankowością. Rzekomy funkcjonariusz przekonywał rozmówcę, żeby natychmiast wycofał pieniądze z banku, bo jego oszczędności mogą być zagrożone. Doradzał, aby pieniądze przekazać „policjantowi” bo tylko w taki sposób może uchronić przed stratą dorobek swojego życia. Historia przekazywana telefonicznie była na tyle wiarygodna, że kilkanaście starszych osób poszło za głosem słyszanym w słuchawce. Sprawą zajęli się kryminalni, którzy zaczęli analizować zgłoszenia. Wszystko wskazywało, że rozmówca kontaktował się z zagranicy a w Polsce dysponował siatką osób, których zadaniem było odbieranie pieniędzy. W 2016 roku w ręce policjantów wpadł jeden ze sprawców, który kierował tzw. kurierami. Mimo to policjanci nie zamknęli sprawy. Wiedzieli, że na wolności przebywa wiele innych osób zamieszanych w ten proceder. W rezultacie zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na realizację prokuratorskich postanowień o zatrzymaniu. Funkcjonariusze w okresie od 3 do 13 września 2019 roku zatrzymali 7 osób. Łączna suma strat osób pokrzywdzonych sięga 0.5 miliona złotych. Część pieniędzy trafiała do kierującego procederem, reszta dzielona była na członków grupy, którzy działali w różnych składach osobowych. Pozyskane w ten sposób łupu wydawali na bieżące potrzeby a także narkotyki. W rękach stróżów prawa znalazły się dwie kobiety w wieku 25 i 37 lat a także 5 mężczyzn w wieku od 28 do 36 lat. Wszyscy w przeszłości mieli konflikt z prawem a niektórzy podejrzani przebywają obecnie za kratami i zostali doprowadzeni do prokuratury z zakładu karnego. Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej a także oszustw. Decyzją sądu pięć osób zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące a jedna objęta policyjnym dozorem. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie.