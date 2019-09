Pomoc ważona kilogramami Data publikacji 19.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Blisko 140 kg plastikowych nakrętek zebrano podczas pikniku rodzinnego pod Kopcem Wyzwolenia. Worki wypełnione korkami we wszystkich kolorach tęczy trafiły już do wyjątkowej dziewczynki potrzebującej pomocy. Marta wraz z mamą odwiedziła piekarską jednostkę, zaskakując nas swoim entuzjazmem i radością z życia. Dzięki podobnym akcjom dziewczynka będzie mogła korzystać z nowego sprzętu do rehabilitacji.

Policjanci często angażują się w różnego rodzaju akcje charytatywne. Stróże prawa z piekarskiej jednostki kolejny raz zbierali plastikowe nakrętki, dzięki którym chora Marta otrzyma nowy sprzęt do rehabilitacji. Dziewczynka cierpi na rzadką chorobę genetyczną, jaką jest zespół Angelmana. Na co dzień boryka się z padaczką lekooporną, nie chodzi, nie mówi, jest nadpobudliwa. Pomimo tego Marta dużo się uśmiecha. Powód ku temu dali jej tym razem policjanci z piekarskiej jednostki, którzy najpierw sami zbierali plastikowe nakrętki, a następnie poprosili o pomoc uczestników pikniku rodzinnego zorganizowanego przez Komendę Miejską Policji w Piekarach Śląskich. Efektem inicjatywy było kilkanaście worków wypełnionych po brzegi kolorowymi nakrętkami, które wczoraj zostały przekazane mamie Marty. Dzięki podobnym akcjom dziewczynka będzie mogła korzystać z nowego sprzętu do rehabilitacji. Dla wyjątkowego gościa nie mogło zabraknąć drobnego upominku. Mł. asp. Aleksandra Zydyk wręczyła dziewczynce maskotkę śląskiej policji.

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy wspierając naszą inicjatywę pokazali, że mają wielkie serca.

(KWP w katowicach / mw)