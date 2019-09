Niezwykła wystawa o wielkiej pasji kieleckiego policjanta Data publikacji 19.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Aspirant Rafał Iwan służbę w Policji pełni od ponad 12 lat. Aktualnie jako dzielnicowy każdą minutę w mundurze poświęca na pomoc lokalnej społeczności w rozwiązywaniu różnych problemów. Jednak w wolnych chwilach od bardzo wielu lat oddaje się swojej niezwykłej pasji – rowerom. Nasz kolega postanowił pokazać swoją kolekcję polskich jednośladów podczas trwających aktualnie X Międzynarodowych Targów Rowerowych KIELCE BIKE-EXPO.

Aspirant Rafał Iwan na co dzień pełni służbę w Komisariacie Policji II w Kielcach. Na co dzień, jako dzielnicowy poświęca swój czas na pomoc mieszkańcom miasta w rozwiązywaniu różnych problemów. Z różnymi sytuacjami w służbie musi się zmierzyć, różne przychodzi mu sprawy rozwiązać. Nigdy nie wie, co przyniesie mu kolejna służba. Jednak poza nią, Rafał Iwan niemal ciągle oddaje się swojej jednej, ale jakże niezwykłej pasji – rowerom.

Nasz kolega jeszcze zanim został funkcjonariuszem Policji, już od najmłodszych lat interesował się majsterkowaniem, a zwłaszcza naprawianiem rowerów. Szybko zrozumiał, że jednoślady to jego wielka pasja, którą postanowił dzielić się z innymi. Dzielnicowy nie tylko regularnie przemierza duże ilości kilometrów na jednośladzie, ale przede wszystkim wyszukuje unikatowe egzemplarze, najczęściej rodzimej produkcji z lat 70 i 80- tych, którym własnoręcznie, z dużym zaangażowaniem daje tzw. „nowe życie”. Najstarszy rower w kolekcji Rafała to 45- letni klasyk – Wigry. Szukając niezwykłych pojazdów spotkał m.in. byłych pracowników zakładów Romet w Bydgoszczy, pogłębiając swoją i tak już bogatą wiedzę na temat polskiego przemysłu rowerowego. Wiele egzemplarzy, które wiele lat niszczały nieużywane na strychach, w piwnicach czy garażach dzięki pracy naszego policjanta odzyskało swój blask.

Niezwykłą kolekcję zabytkowych rowerów asp. Rafał Iwan postanowił pokazać innym pasjonatom, na specjalnie przygotowanym stoisku w ramach odbywających się w dniach 19 – 21 września 2019 roku X Międzynarodowych Targach Rowerowych KIELCE BIKE – EXPO. Tegoroczna edycja tego wydarzenia odbywa się w kieleckim centrum targowym pod patronatem m.in. Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach. Stoisko kieleckiego policjanta cieszy się ogromnym zainteresowaniem, zarówno dorosłych jak i młodych cyklistów, którzy z wielkim zaciekawieniem słuchają historii każdego prezentowanego modelu.

Opr. KM

Źródło: KMP w Kielcach