Policjanci na X Międzynarodowych Targach „Kielce Bike – Expo" Data publikacji 19.09.2019 W Targach Kielce trwa jubileuszowa, bo X edycja targów rowerowych „Kielce Bike – Expo". Tegoroczne wydarzenie odbywa się pod patronatem m.in. Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach. W ramach przedsięwzięcia funkcjonariusze z kieleckiej drogówki przygotowali miasteczko ruchu drogowego, a dzielnicowy z komisariatu przy ul. Kołłątaja niezwykłą kolekcję polskich rowerów sprzed lat. W uroczystym otwarciu wystawy wziął udział Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach podinsp. Jacek Grudzień.

X targi przemysłu rowerowego przyciągnęły rzeszę miłośników jednośladów. To doskonałą okazja aby przypomnieć, jak ważne są zasady ruchu drogowego, tak by podróż rowerem była tylko przyjemna, a nigdy niebezpieczna. Dlatego policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego kieleckiej komendy przygotowali stoisko z miasteczkiem ruchu drogowego. Właśnie tam miłośnicy jednośladów mają możliwość sprawdzenia pod czujnym okiem mundurowych, czy właściwie potrafią zachować się na drodze. Dla najmłodszych to możliwość praktycznego przygotowania do egzaminu na kartę rowerową.

Podczas tegorocznych targów rowerowych swoje stoisko przygotował także dzielnicowy z Komisariatu Policji II w Kielcach asp. Rafał Iwan, który dzieli się swoją pasją do starych, polskich jednośladów. O niezwykłej pasji kieleckiego policjanta można przeczytać w specjalnym artykule [TUTAJ].

Tegoroczne targi przemysłu rowerowego Kielce Bike – Expo odbywają się w dniach 19 – 21 września. Patronat honorowy nad wystawą objął Komendant Miejski Policji w Kielcach podinsp. Piotr Zalewski.

