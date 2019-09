Tymczasowe areszty dla trzech podejrzanych o usiłowanie kradzieży z włamaniami do bankomatów Data publikacji 19.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Trzech mężczyzn podejrzanych o usiłowanie kradzieży z włamaniami do bankomatów wpadło w ręce wałbrzyskich policjantów. Wszyscy zatrzymani decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani. Dwóch z nich w zakładzie karnym może spędzić nawet 10 lat. Najmłodszy z podejrzanych nawet 15, gdyż działał w warunkach recydywy.

Dwóch mężczyzn w wieku od 21 do 38 lat trafiło za kraty aresztu śledczego w Świdnicy dzięki żmudnej pracy operacyjnej oraz procesowej przeprowadzonej przez policjantów pionu kryminalnego oraz dochodzeniowo-śledczego wałbrzyskiej komendy. Mężczyźni są podejrzani o usiłowanie kradzieży z włamaniami do bankomatów w Jedlinie-Zdroju w nocy z 26 na 27 sierpnia br. i w Boguszowie-Gorcach, gdzie do zdarzenia doszło dzień później.

Podczas prowadzonych działań policjanci zabezpieczyli do prowadzonego postępowania również dwa samochody osobowe, którymi sprawcy posłużyli się do popełnienia przestępstw.

Dzięki zgromadzonemu przez wałbrzyskich funkcjonariuszy materiałowi dowodowemu sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu wobec 21 oraz 24-latka. 38-latek został natomiast tymczasowo aresztowany na okres 4 tygodni.

( KWP w Wrocławiu / js )