Dyżurny rozpoznał poszukiwanego mężczyznę, który…udzielał wywiadu w telewizji Data publikacji 19.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 18 września br. dyżurny jednej z małopolskich komend powiatowych Policji, monitorując media, zauważył w programie emitowanym na żywo w jednej ze stacji telewizyjnych mężczyznę poszukiwanego przez Prokuraturę. Policjant natychmiast podjął działania mające na celu zatrzymanie poszukiwanego, m.in. przekazując informację do Komendy Stołecznej Policji. Istniała jednak obawa, że poszukiwany opuści budynek telewizji przed przyjazdem stołecznych policjantów, więć podjął zatem jeszcze niestandardowe działania.

Dyżurny widząc, że jednym z gości programu ma być Rzecznik Prasowy Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka, w obawie o upływający czas wpadł na pomysł, by poprosić go o pomoc w zatrzymaniu poszukiwanego. Z uwagi na brak bezpośredniego kontaktu do Rzecznika, skontaktował się z podinsp. Grzegorzem Gubałą - byłym Rzecznikiem Prasowym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, a obecnie Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa małopolskiego, który posiadał numer telefonu do występującego w telewizji policjanta. Podinsp. Grzegorz Gubała niezwłocznie powiadomił insp. Mariusza Ciarkę przekazując wszystkie niezbędne informacje.

Rzecznik KGP po uzyskaniu informacji, że do studia prowadzą jedynie windy, podjął decyzję, aby zachowując w dyskrecji wiadomość o poszukiwaniach gościa stacji telewizyjnej dokonać zatrzymania podejrzanego zaraz po wyjściu z windy, aby tym samym uniknąć zamieszania, które mogłoby pojawić się w programie emitowanym „na żywo”.

Na miejsce szybko przybyli stołeczni policjanci, którzy wspólnie z Rzecznikiem KGP dokonali zatrzymania poszukiwanego. Zatrzymany został przewieziony do Komendy Rejonowej Policji Warszawa I. Dalsze czynności wykonywane były na polecenie Prokuratury.

(KWP w Krakowie)