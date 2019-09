Pamiętamy Data publikacji 22.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Nasz Kolega nadkomisarz Dariusz Mironów zmarł 13 lat temu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

NADKOMISARZ MIRONÓW DARIUSZ

ur. 1971 r. - zm. 2006 r.

Specjalista Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji

Służbę w Policji rozpoczął w dniu 20 lutego 1991 r. na stanowisku aplikanta kompanii patrolowo-interwencyjnej Komendy Rejonowej Policji we Wrocławiu. Zajmował kolejno stanowiska: policjanta kompanii patrolowo-interwencyjnej, asystenta i starszego asystenta, młodszego specjalisty wydziału ds. przestępczości gospodarczej Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, specjalisty zespołu dw. z korupcją dw. z przestępczością gospodarczą, specjalisty dw. z przestępczością bankową, praniem pieniędzy wydziału dw. z przestępczością gospodarczą, p.o. kierownika sekcji dw. z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, od 7 grudnia 2004 r. - specjalisty zespołu „B” zarządu XXII we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego KGP, od 1 listopada 2005 r. - specjalisty wydziału do zwalczania zorganizowanej przestępczości ekonomicznej zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego KGP.

W trakcie służby sukcesywnie podwyższał swoje kwalifikacje. W 1995 r. ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskując tytuł magistra, a następnie w 1999 r. Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, uzyskując mianowanie na pierwszy stopień oficerski - podkomisarza Policji.

Wykonując obowiązki służbowe, nadkomisarz Dariusz Mironów wykazywał profesjonalizm i zaangażowanie. Odważny i zdecydowany w działaniach na rzecz zwalczania przestępczości gospodarczej, a także sumienny i koleżeński.

W dniu 22 września 2006 r. nadkomisarz Dariusz Mironów, w trakcie rozgrywek sportowych organizowanych przez KWP we Wrocławiu na stadionie MOSiR we Wrocławiu, doznał zawału serca, w wyniku którego zmarł.

( KGP / js )