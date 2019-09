Numer alarmowy wybieraj rozsądnie! Ktoś może naprawdę potrzebować pomocy Data publikacji 20.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Zdarza się, że na numer alarmowy 112 dzwonią osoby, które przedstawiają fikcyjne sytuacje. Do wielu takich interwencji w trybie pilnym kierowany jest patrol, którego interwencja w rzeczywistości nie jest potrzebna. Policjanci otrzymują także wiele zgłoszeń dotyczących problemów, którymi mogą zająć się inne służby lub instytucje. Zastanów się czy sprawa z którą dzwonisz wymaga interwencji Policji! W tym czasie pomoc mundurowych może być komuś naprawdę potrzebna.

Kilka zgłoszeń, do których „na sygnale” udali się policjanci:

- „Proszę o pilny przyjazd patrolu. Potrzebuję pomocy, moja żona jest agresywna, demoluje mieszkanie, w ręku trzyma nóż. Boję się, że zrobi mi krzywdę”.

Po przyjechaniu na miejsce policjanci zastali w domu tylko zgłaszającego. Na ziemi było porozrzucanych kilka przedmiotów. Funkcjonariusze ustalili, że małżeństwo jest w trakcie rozwodu. Żona przebywa w innym mieście, a małżonek wpadł na pomysł, że otrzyma od policjantów notatkę z interwencji, którą będzie mógł przedłożyć w sądzie. Jak też podkreślał: „Chodzi mi o kilka słów, że byliście, że widzieliście bałagan w mieszkaniu, żebym w sądzie miał jakiś dowód”.

- „Do mojego mieszkania weszła obca osoba i nie chce z niego wyjść. Boję się, że coś mi zrobi. Chyba chce mnie okraść. Przyjedźcie szybko!”.

Policjanci na miejscu zastali ogólny nieład w mieszkaniu, porozstawiane kieliszki, butelki po alkoholu oraz siedzącego w fotelu mężczyznę. Zgłaszający zażądał, aby kolega postawił „coś” do picia. Gdy ten odmówił mężczyzna postanowił pozbyć się z mieszkania niechcianego już gościa wzywając do tego patrol Policji.

-„Nie ma mnie w domu, jestem w delegacji. Do mojej dziewczyny wszedł mężczyzna i zagroził jej bronią. Ja go znam i wiem, że jest narwany. Ona wysłała mi sms-a, żebym coś zrobił, to zadzwoniłem do was. Jedźcie szybko! Wiem, że ten gość jest bardzo niebezpieczny”.

Po przybyciu na miejsce okazało się że zgłaszający, były partner kobiety, jest zazdrosny i nie potrafi pogodzić się z faktem, że jego była już dziewczyna jest w nowym związku i nie ma zamiaru wracać do poprzedniego partnera. Mężczyzna myślał, że może Policja nakłoni kobietę do zmiany zdania.

Policja nigdy nie bagatelizuje sytuacji, w których ktoś może być narażony na utratę życia lub zdrowia. Zawsze z wielką starannością sprawdzane są wszystkie niepokojące sygnały. Czasami do jednego zdarzenia skierowanych zostaje wiele osób wyposażonych w specjalistyczny sprzęt. Niestety zbyt często zdarzają się zgłoszenia, do których wzywana jest Policja, a interwencja mundurowych nie jest potrzebna. Funkcjonariusze informują i przestrzegają przed nieuzasadnionym wzywanie służb. Wywołanie niepotrzebnej czynności, czy wprowadzenie w błąd organów porządku publicznego lub zdrowia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 złotych. Informacje nieprawdziwe w poważniejszych, nieuzasadnionych zdarzeniach, narażają na odpowiedzialność karną.

Przed wybraniem numeru alarmowego warto zastanowić się czy sprawa, z którą dzwonisz, wymaga interwencji Policji. Dzięki temu osoby, które pilnie potrzebują pomocy zostaną obsłużone bezzwłocznie.

(KWP w Gorzowie Wielkopolskim / js)