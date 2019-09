KWP: „Bezpieczny rowerzysta” Data publikacji 20.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj na terenie całego województwa, policjanci prowadzą wzmożone działania pod nazwą ,,Bezpieczny Rowerzysta”. Funkcjonariusze zwracać będą szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec rowerzystów, będą też bacznie przyglądać się czy rowerzyści nie łamią przepisów ruchu drogowego.

W 2018 roku rowerzyści uczestniczyli w 174 wypadkach drogowych, w wyniku, których 13 z nich poniosło śmierć, a 167 doznało obrażeń. Sami rowerzyści byli sprawcami 83 wypadków. Cykliści będący pod wpływem alkoholu byli sprawcami 10 wypadków. Głównymi przyczynami wypadków, do których doszło z winy rowerzystów było: nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowe skręcanie.

Dzisiaj na drogi całego województwa wyjechała większa niż zwykle liczba policjantów. Mundurowi od godz. 6:00 prowadzą akcję „Bezpieczny Rowerzysta” której głównym celem będzie poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie liczby wypadków drogowych. Działania potrwają do godz. 22:00 i mają także na celu uświadomienie niechronionym uczestnikom ruchu drogowego o zagrożeniach, jakie mogą wystąpić w związku z niestosowaniem się do przepisów obowiązujących na drodze. Policjanci szczególną uwagę zwracać będą na wykroczenia popełniane przez rowerzystów, a także przez kierujących wobec rowerzystów. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na konieczność korzystania z dróg rowerowych, trzeźwość kierujących i przejeżdżanie przez przejście dla pieszych.

Po zapadnięciu zmroku czujność mundurowych będzie też skierowana na rowerzystów poruszających się po drogach bez wymaganego oświetlenia. Policjanci będą również informować przy tym kierujących jednośladami o obowiązujących w tym przedmiocie przepisach ruchu drogowego.

Pamiętajmy, że przestrzeganie przepisów leży w interesie wszystkich uczestników ruchu drogowego. Rowerzysta, jako niechroniony uczestnik ruchu drogowego, doznaje bardzo poważnych obrażeń, często skutkujących kalectwem albo nawet śmiercią. Natomiast samo uczestnictwo w wypadku drogowym może powodować uraz do końca życia.

Apelujemy do rowerzystów o bezpieczną i ostrożną jazdę i przypominamy:

Prawidłowo wyposażony rower powinien mieć: z przodu jedno białe światło pozycyjne; z tyłu jedno czerwone światło odblaskowe, co najmniej jeden skutecznie działający hamulec oraz sygnał dźwiękowy. Dobrze jest również stosować elementy odblaskowe - mogą być na stałe przymocowane do roweru lub umieszczane na odzieży rowerzystów. Odblaski powodują, że jesteśmy widoczni, przez co, oczywiście bardziej bezpieczni.

Prawo o ruchu drogowym nakłada na rowerzystę obowiązek korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Przepisy pozwalają rowerzyście jechać po chodniku, gdy: opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem, szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi, co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów oraz warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła). Przy czym kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

K.K.