Przez kilka lat pobierał emeryturę za zmarłą matkę Data publikacji 20.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wspólne działania polkowickich i łódzkich policjantów doprowadziły do zatrzymania 57-letniego mieszkańca Łodzi, który przez pewien czas wraz z matką przebywał na terenie gminy Chocianów. Mężczyzna jest podejrzany między innymi o to, że wyłudzał emeryturę swojej nieżyjącej matki. W tym czasie mógł pobrać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wczoraj Sąd Rejonowy w Lubinie tymczasowo aresztował podejrzanego na okres 3 miesięcy.

Kilka dni temu do łódzkich policjantów zaczęły docierać informacje o trudnościach z ustaleniem miejsca pobytu 88-letniej kobiety, która w ostatnich latach przebywała na terenie gminy Chocianów, w powiecie polkowickim. Współpraca łódzkich i polkowickich funkcjonariuszy doprowadzała ostatecznie do zatrzymania 57-letniego syna zaginionej kobiety. Wnikliwa praca śledczych dała podstawy do podejrzeń, że kobieta nie żyje, a jej syn od lat pobiera za nią emeryturę. Funkcjonariusze ustalili również, że ciało zmarłej może być ukryte na terenie jednej z chocianowskich posesji.

W celu potwierdzenia tej wersji policjanci i specjalnie wyszkolony pies z zakresu poszukiwania szczątek ludzkich, pod nadzorem lubińskiej prokuratury, przeszukiwali teren znajdujący się w pobliżu wskazanego domu. Niestety przypuszczenia śledczych okazały się słuszne. Na terenie działki funkcjonariusze znaleźli zakopane ludzkie szczątki. Decyzją prokuratora zostały one zabezpieczone i przekazane do ekspertyzy.

57-latek w związku z podejrzeniem wyłudzenia emerytury zmarłej osoby usłyszał zarzut oszustwa. To jednak nie jedyne przestępstwo, za które będzie odpowiadał. Został przekazany do dyspozycji Prokuratury Rejonowej w Lubinie, gdzie usłyszał kolejne zarzuty. Jak szacują policjanci kwota pobranych przez niego środków może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Podejrzany decyzją Sądu Rejonowego w Lubinie został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / mw)