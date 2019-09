KWP: Co przedszkolaki wiedzą o Policji? Data publikacji 20.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś przedszkolaki obchodzą swoje święto, bowiem data 20 września ustanowiona jest jako Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Policjanci z lubelskiego garnizonu przez cały rok odwiedzają dzieci w przedszkolach ucząc ich bezpiecznych zachowań. Niedawno swoją wiedzą na temat znajomości zawodu policjanta podzielili się z nami 5 i 6-latkowie z jednego z lubelskich przedszkoli. Odpowiedzi, jakie usłyszeliśmy z ust milusińskich, przeszły nasze oczekiwania.

Przez cały rok funkcjonariusze policji odwiedzają placówki oświatowe, by dzieciom i młodzieży przekazywać podstawowe zasady bezpiecznych zachowań. Szczególnie do niezapomnianych i wdzięcznych spotkań dochodzi podczas wizyt w przedszkolnych oddziałach. Tam mundurowi uczą dzieci przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w domu, czy podwórku. Takie teoretyczne porady niejednokrotnie kończą się praktycznymi lekcjami zorganizowanymi na przejściach dla pieszych. Często w asyście policyjnych maskotek przedszkolaki uczą się bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Wiele uśmiechu na dziecięcych buziach sprawiają też wizyty psów służbowych i pokazy tresury policyjnych czworonogów. Przedszkolaki zasiadają też w policyjnych radiowozach, by poczuć się przez chwilę, jak prawdziwi stróże prawa.

Takie spotkania z najmłodszymi uświadamiają nam, że dzieciaki o bezpieczeństwie wiedzą bardzo wiele. Jak się okazuje dysponują też dużą wiedzą i nieograniczoną wyobraźnią na temat zawodu policjanta.

Podczas odwiedzin w Przedszkolu nr 7 w Lublinie postanowiliśmy sprawdzić, co na temat Policji i pracy funkcjonariuszy wiedzą 5 i 6 latkowie. Wiedzę milusińskich chcieliśmy zweryfikować z okazji przypadającej w tym roku 100-rocznicy powołania Policji Państwowej. Odpowiedzi, jakie usłyszeliśmy, przeszły nasze oczekiwania

Przedszkolaki życzyły policjantom zdrowia, urody, prezentów i dużo lizaków :-). A my teraz z okazji przypadającego dziś Dnia Przedszkolaka wszystkim milusińskim przesyłamy pozdrowienia życząc im uśmiechu na twarzach i samych bezpiecznych zabaw.

