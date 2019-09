Policyjni wywiadowcy są skuteczni w służbie i w czasie wolnym Data publikacji 20.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Wywiadowczego KMP w Łodzi 19 września 2019 r. podczas patrolowania łódzkich ulic zatrzymali trzech mężczyzn. Dwóch z nich poszukiwanych było do osadzenia w zakładzie karnym, a trzeci posiadał środki odurzające. Zgoła inną interwencję podjął kolejny funkcjonariusz, który będąc poza służbą uwolnił z samochodu kilkumiesięczne niemowlę.

Pierwsze zatrzymanie miało miejsce około godziny 17.00 na ul. Drewnowskiej. Legitymowany 23-latek miał przy sobie brązową masę plastyczną. Tłumaczył, że to dopalacze, które kupił od nieznanego mu bliżej mężczyzny. Skład substancji będzie poddany specjalistycznym badaniom. Około godziny 19.30 inny patrol jadąc ulicą Kilińskiego, zauważył dwóch mężczyzn, których zachowanie wydało im się podejrzane. Funkcjonariusze postanowili to sprawdzić i już podczas legitymowania wyjaśniło się, skąd wzięła się ta nerwowość. 42-latek i jego 28-letni kolega poszukiwani byli w celu doprowadzenia do zakładu karnego. Mężczyźni mają do odbycia zasądzoną przez sąd karę pozbawienia wolności za popełnione wcześniej czyny.

Tego samego dnia, w południe, będący poza służbą policjant, zwrócił uwagę na mężczyznę stojącego na dachu samochodu. Człowiek ten usiłował wybić szyberdach pojazdu. Obok stały dwie bardzo zdenerwowane kobiety. Wyjaśniły, że podczas wysiadania drzwi pojazdu niefortunnie się zatrzasnęły. Wewnątrz pozostało płaczące niemowlę i kluczyki w stacyjce. Policjant obawiał się, że spadające odłamki szkła z szyberdachu mogłyby zagrozić dziecku. Dlatego zdecydował się na wybicie szyby znajdującej się najdalej od malucha. Po dostaniu się do wnętrza pojazdu funkcjonariusz odblokował drzwi. Dzięki zdecydowanej i fachowej pomocy dziecko szybko trafiło w ramiona mamy i po chwili się uspokoiło.

(KWP w Łodzi / kp)