Dzięki współpracy zapobiegli tragedii Data publikacji 20.09.2019 Szybka reakcja policjantów z Komendy Główniej Policji oraz będzińskiej jednostki przy współpracy z administratorem portalu społecznościowego uratowała życie 50-letniego mieszkańca Będzina. Mężczyzna próbował targnąć się na swoje życie, informując o tym za pośrednictwem Internetu. Dzięki przekazanym informacjom, będzińskim policjantom udało się odnaleźć desperata, który zażył sporą ilość leków.

Do Komendy Głównej Policji wpłynęła informacja od administratora popularnego portalu społecznościowego o mężczyźnie, który chciał targnąć się na własne życie. Administrator oprócz informacji jednoznacznie wskazującej na zamiary desperata, nie był w stanie przekazać dokładnych danych dotyczących miejsca jego zamieszkania bądź aktualnego miejsca pobytu. Policyjne ustalenia szybko doprowadziły stróżów prawa do 50-letniego mieszkańca Będzina. Wysłany w poszukiwaniu mężczyzny patrol, odnalazł go w jednym z mieszkań. Mundurowi szybko udzielili 50-latkowi pomocy przedmedycznej i wezwali na miejsce ratowników. Mężczyzna po przebadaniu przez lekarza pogotowia został przewieziony do szpitala, gdzie objęto go fachową opieką medyczną.

(KWP w Katowicach / mw)