Na ratunek w ostatniej chwili Data publikacji 20.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybka reakcja policjantów zapobiegła ludzkiej tragedii. Mundurowi z Koniecpola uratowali życie mężczyźnie, który chciał popełniać samobójstwo skacząc do rzeki. Powstrzymali go w ostatniej chwili. Mężczyzna trafił pod fachową opiekę lekarzy.

Dyżurny Komisariatu Policji w Koniecpolu odebrał zgłoszenie na temat mężczyzny znajdującego się na moście nad rzeką Bałką, który zamierzał do niej skoczyć. Na miejsce zdarzenia niezwłocznie wysłany został patrol Policji. Chwilę później mundurowi potwierdzili, że na moście, za barierką stoi mężczyzna i chce skoczyć do wody. Widząc niebezpieczną sytuację policjanci natychmiast podjęli działania, aby zapobiec tragedii. Podbiegając do mężczyzny chwycili go za ręce oraz ubranie uniemożliwiając oddanie skoku. Na miejsce przyjechał też zespół pogotowia, który przewiózł 43-latka do szpitala i przekazał pod fachową opiekę lekarzy.

( KWP w Katowicach / js )