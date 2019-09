Policyjna grupa „SPEED” aktywna na rybnickich drogach Data publikacji 20.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W Rybniku, podobnie jak w innych miastach, działa specjalna grupa "SPEED", zwalczająca niebezpieczne zachowania w ruchu drogowym. Policjanci cały czas są aktywni na terenie miasta i powiatu rybnickiego. Tylko od lipca br. mundurowi namierzyli 265 kierujących, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość, a 10 piratów drogowych straciło już prawo jazdy. Stróże prawa namierzyli również kierowców, którzy kierowali pomimo zakazów orzeczonych przez sąd. Po raz kolejny apelujemy o rozwagę i rozsądek.

Od lipca br. policjanci z rybnickiej grupy "SPEED" cały czas są aktywni na terenie miasta i powiatu rybnickiego. Do tej pory asp. Artur Wyciszkiewicz wraz z sierż. Grzegorzem Lasem skontrolowali ponad 360 pojazdów. Niestety, aż 265 kierujących przekroczyło dozwoloną prędkość na naszych drogach. Okazało się, że na odcinkach drogi, na których obowiązuje ograniczenie do 50 km/h, 10 kierowców poruszało się z prędkością powyżej 100 km/h. Za swoje nieodpowiedzialne i niebezpieczne zachowanie, oprócz utraty uprawnień do kierowania, ukarani zostali także mandatami i punktami karnymi.

Ponadto mundurowi zatrzymali 2 kierujących pod wpływem alkoholu oraz 2 ryzykantów, którzy wsiedli "za kółko" pomimo czynnego zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego przez sąd. Stróże prawa zatrzymali także 12 dowodów rejestracyjnych.

Po raz kolejny apelujemy!

Prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych, a także skalę ich skutków. Nadmierna lub niedostosowana do warunków ruchu niesie za sobą zagrożenie nie tylko braku opanowania pojazdu, a w konsekwencji doprowadzenia do wypadku, lecz w istotny sposób wpływa na rozmiar obrażeń uczestniczących w nim osób.

(KWP w Katowicach / kp)