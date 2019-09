Pozbawili wolności, pobili i zabrali samochód, którym jeden z podejrzewanych miał wypadek komunikacyjny Data publikacji 23.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Dwóch mężczyzn w wieku 35 i 47 lat oraz 16-latkę zatrzymali funkcjonariusze z wołomińskiej komendy. Cała trójka podejrzewana jest o pozbawienie wolności, pobicie 21-latka oraz przywłaszczenie należącego do niego samochodu. W szpitalu przebywa też 24-latek, również podejrzewany o współudział w tym zdarzeniu. Jego stan zdrowia nie pozwala jednak na wykonanie z nim czynności procesowych, z uwagi na fakt uczestnictwa w wypadku komunikacyjnym, do którego doprowadził, poruszając się przywłaszczonym audi. 35 i 47-latek już zostali przesłuchani, 16-latką zajmie się sąd do spraw nieletnich.

Funkcjonariusze wołomińskiej komendy 12 września br. otrzymali informację o wypadku komunikacyjnym w Wołominie przy ul. Radzymińskiej, gdzie osobowe audi uderzyło w słup energetyczny. W wyniku tego zdarzenia kierujący nim młody mężczyzna w stanie zagrażającym jego życiu został przewieziony do szpitala. Podróżującej z nim pasażerce również udzielono pomocy medycznej. Policjanci drogówki sporządzili na tę okoliczność stosowną dokumentację oraz powiadomili o zdarzeniu rodziny uczestników zdarzenia.

Kilka godzin później do policjantów zgłosił się właściciel audi, które brało udział w zdarzeniu i wówczas okazało się, że to nie on, jak początkowo podejrzewano, brał udział w wypadku, lecz inna osoba, która nie posiadała przy sobie dokumentów. Wówczas sprawa zaczęła nabierać innego wymiaru. Zeznania 21-latka zaskoczyły funkcjonariuszy. Zeznał on, że dzień wcześniej został pozbawiony wolności przez trzech mężczyzn i młodą kobietę, znanych mu osobiście. Ci mieli go wywieźć do lasu, tam pobić, a na koniec zabrać jego samochód. Poszkodowany szczegółowo opisał całe zdarzenie. Gdy po wszystkim, następnego dnia wrócił do domu, dowiedział się, że jego pojazd brał udział w wypadku komunikacyjnym.

Przeprowadzone czynności wykazały, że samochodem poruszał się jeden z napastników, 24-latek wraz ze swoją 22-letnią znajomą i to oni byli poszkodowanymi osobami. Do chwili obecnej policjantom nie udało się porozmawiać z 24-latkiem z uwagi na stan zdrowia i poważne obrażenia ciała, jakie odniósł na skutek tego zdarzenia drogowego.

Funkcjonariusze zatrzymali do sprawy pozbawienia wolności i pobicia 21-latka oraz przywłaszczenia należącego do niego samochodu 35 i 47-latka oraz 16-latkę. Mężczyźni już zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstwa przeciwko wolności, życiu i zdrowiu oraz mieniu. Może im grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności. 16-latką zajmie się sąd do spraw nieletnich.

Funkcjonariusze prowadzą również odrębne postępowanie związane z wypadkiem komunikacyjnym.

(KSP / mw)