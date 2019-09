Okradali rolników - są już w rękach Policji Data publikacji 23.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Rawscy i bialscy policjanci przy współpracy z policjantami KWP w Łodzi rozbili grupę osób okradającą rolników. Łupem złodziei padały głównie maszyny rolnicze, ale także maszyny budowlane. Dwóch podejrzanych o kradzieże trafiło do aresztu.

Jak wynika z zebranego do tej z pory materiału dowodowego, podejrzani działali co najmniej od kilkunastu miesięcy. Kradli maszyny rolnicze, maszyny budowlane, włamywali się do gospodarstw wiejskich. Do przestępstw dochodziło na terenie powiatu rawskiego, w szczególności w okolicach zagłębia sadowniczego, a także na obszarze ościennych województw.

Finał wielomiesięcznej pracy policjantów z wydziału kryminalnego nastąpił w ostatnich dniach. Policjanci ustalili, że za kradzieżami może stać kilkuosobowa grupa z powiatu grójeckiego. Kilka dni temu, w nocy z 18 na 19 września 2019 roku, z posesji na terenie powiatu grójeckiego skradziono kolejną maszynę rolniczą. Utracono platformę sadowniczą o wartości 15 tys. złotych. Informacja ta natychmiast trafiła do policjantów zajmujących się sprawą. Niezwłocznie podjęli oni działania, które przyniosły zamierzony efekt.

Na jednym z parkingów stacji paliw w województwie mazowieckim podejrzani pozostawili skradzioną maszynę ukrytą na skrzyni ładunkowej renault mascot. Po kilkugodzinnej obserwacji funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 43 i 48 lat, którzy przyjechali po skradziony łup. Byli zaskoczeni widokiem policjantów. Jeden z podejrzanych podjął próbę ucieczki audi, jednak zakończyła się dla niego fiaskiem.

Policjanci na tym nie poprzestali, przeszukali m.in. posesje należące do mężczyzn. Zabezpieczyli kominiarki, rękawice, które trzymali w kurtkach i plecakach oraz krótkofalówki. Tego samego dnia zatrzymali trzeciego z podejrzanych - 28-latka, który powiązany był z przestępcami. Podejrzani byli już wcześniej notowani za kradzieże, a także kradzieże z włamaniami. Skradziona platforma sadownicza niebawem wróci do właścicieli.

Dwóch mężczyzn decyzją sądu zostało aresztowanych na miesiąc. Za kradzież kodeks karny przewiduje karę do 5 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa, a śledczy nie wykluczają rozszerzenia zarzutów. Dalsze postępowanie w sprawie prowadzi KP w Białej Rawskiej.

( KWP w Łodzi / js )