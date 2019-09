Zatrzymana przez policjantów kobieta odpowie m. in. za podrabianie umów kredytowych i wyłudzenie przynajmniej 120 tysięcy złotych Data publikacji 23.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dochodzenie prowadzone przez wałbrzyskich policjantów walczących z przestępczością gospodarczą będzie miało swój finał w sądzie. Na ławie oskarżonych zasiądzie 33-letnia mieszkanka Głuszycy. Kobieta odpowie m. in. za podrabianie i wykorzystywanie sfałszowanych umów, a także wyłudzenie kredytów na łączną kwotę nie co najmniej 120 tysięcy złotych.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu prowadząc czynności w sprawie zebrali materiał dowodowy pozwalający na skierowanie aktu oskarżenia do sądu przeciwko 33-latce zatrudnionej do niedawna w instytucji zajmującej się udzielaniem kredytów. Policjanci ustalili, że kobieta będąc kierownikiem głuszyckiej filii firmy, doprowadziła spółkę do niekorzystnego rozporządzania własnym mieniem.

Podejrzana w okresie od grudnia 2017 roku do czerwca br. - działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej – m. in. podrabiała podpisy innych osób lub nakłaniała je do poświadczenia nieprawdy w dokumentach, uruchamiając co najmniej 27 pożyczek i pobierając pieniądze dla siebie. Gdy firma zaczęła się domagać spłaty należności od osób, których dane były na umowach, sprawa wyszła na jaw, a mieszkańcy naszego regionu zaczęli zgłaszać się na policję. Okazało się, że kobieta wyłudziła łącznie na co najmniej 120 tysięcy złotych.

W toku wykonanych czynności procesowych funkcjonariusze dokonali zabezpieczenia majątkowego na mieniu należącym do podejrzanej. Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu zastosowała w stosunku do 33-latki środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju, a także poręczenia majątkowego w kwocie 10 tysięcy złotych. Głuszyczance za popełnione przestępstwa grozi teraz kara pozbawienia wolności do lat 8.

( KWP we Wrocławiu / js )