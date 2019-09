Wyjął nóż w kierunku dwóch kobiet - został obezwładniony przez policjanta w czasie wolnym od służby Data publikacji 23.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Odwagą i postawą godną naśladowania wykazał się zastępca dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu – mł. asp. Łukasz Matwiejko, który w czasie wolnym od służby, dogonił i obezwładnił nietrzeźwego 30-latka, podejrzewanego o usiłowanie rozboju na dwóch kobietach.

Do mł. asp. Łukasza Matwiejko podbiegła roztrzęsiona kobieta, która oświadczyła, że podszedł do niej mężczyzna i wyciągnął nóż w jej kierunku i koleżanki. Mł. asp. Łukasz Matwiejko bez chwili wahania pobiegł za opisanym mężczyzną. Pomimo znacznej odległości pomiędzy nim a uciekającym mężczyzną, dogonił go i obezwładnił, zabezpieczając nóż.

Na miejsce wezwany został patrol funkcjonariuszy Policji, którzy zatrzymali 30-latka. Jak się okazało, podejrzewany o usiłowanie rozboju 30-latek był nietrzeźwy, miał 1,4 promila.

Dzięki szybkiej reakcji mł. asp. Łukasza Matwiejko agresywny 30-latek został zatrzymany. Teraz za swój czyn odpowie przed sądem. Za usiłowanie rozboju może grozić mu kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Sąd Rejonowy w Świnoujściu, na wniosek Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu, poparty przez Prokuraturę Rejonową w Świnoujściu, zastosował wobec 30-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

( KWP w Szczecinie / js )