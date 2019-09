Z bronią napadał na sklepy Data publikacji 23.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Opoczyńscy kryminalni zatrzymali 20 latka podejrzanego o popełnienie trzech rozbojów z użyciem broni pneumatycznej . Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

Policjanci od maja 2019 roku intensywnie pracowali nad ustaleniem i zatrzymaniem sprawcy zuchwałych przestępstw, do których doszło na przestrzeni maja i lipca br. na terenie powiatu opoczyńskiego. Kryminalni skrupulatnie zbierali dowody, weryfikowali uzyskane informacje, wykonywali szereg czynności, które w konsekwencji pozwoliły na wytypowanie i zatrzymanie podejrzanego. Sprawcą okazał się 20-letni mieszkaniec powiatu opoczyńskiego.

Zebrane w sprawie dowody pozwoliły na postawienie młodemu mężczyźnie trzech zarzutów karnych. Jeden z nich dotyczy popełnienia rozboju, dwa kolejne usiłowania popełnienia rozboju, co zagrożone jest karą nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że 20-latek w maju br. w jednym ze sklepów na terenie powiatu opoczyńskiego posługując się bronią pneumatyczną, zmusił ekspedientkę do wydania mu, prawie 3 tysięcy złotych. Następnie w ramach dalszych ustaleń w sprawie, okazało się, że podejrzany w lipcu 2019 roku w kilkudniowych odstępach czasu, w ten sam sposób usiłował popełnić przestępstwa rozboju w dwóch innych miejscach. Najpierw pistoletem groził pracownikowi jednej ze stacji paliw, a kilka dni później przy użyciu tej samej broni, zagroził w pracownicy jednego z opoczyńskich sklepów spożywczych. Od momentu zatrzymania 20-latka, kryminalni ustalali miejsce ukrycia przez niego broni oraz kominiarki. Wysiłki policjantów przyniosły efekty. Okazało się, że mężczyzna przedmioty te ukrył u swojej znajomej. Ten wątek postępowania w dalszym ciągu jest badany przez policjantów.

Zatrzymany, na tym etapie postępowania przyznał się do popełnionego przestępstwa. Decyzją opoczyńskiego sądu został tymczasowo aresztowany na okres dwóch miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi / kp)