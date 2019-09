Tymczasowy areszt dla podejrzanych o włamania do samochodów Data publikacji 23.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wydziału kryminalnego przemyskiej komendy rozbili grupę zajmującą się włamywaniem do samochodów zaparkowanych przed dużymi hipermarketami na terenie Przemyśla. Sprawcy specjalnym urządzeniem wzmacniali sygnał z kluczyka i po kilku sekundach otwierali samochody, żeby móc zabrać to, co znajdowało się w ich wnętrzu, szczególnie pieniądze. Kryminalni zatrzymali w sumie trzy osoby zamieszane w ten przestępczy proceder. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Przemyślu.

Kryminalni zajmujący się zwalczaniem przestępczości samochodowej pracowali nad sprawą od sierpnia br. Kompletowali i weryfikowali kolejne informacje i dowody na przestępcze działanie sprawców, którzy najpierw typowali potencjalnego pokrzywdzonego, a jak ten oddalił się od pojazdu, włamywali się do jego samochodu. Dysponując urządzeniem służącym do przełamania zabezpieczenia, sczytywali fale radiowe w momencie zamykania drzwi przez kierowcę i bez najmniejszych problemów dostawali się do środka.

Czynności zainicjowało zdarzenie, do jakiego doszło 6 sierpnia br. Do komendy zgłosił się obywatel Ukrainy, twierdząc że na pięć minut zatrzymał się na parkingu przed jednym z supermarketów przy ul. Lwowskiej i udał się na zakupy, po wyjściu z budynku wraz z żoną udali się w dalszą podróż w kierunku Rzeszowa. W trakcie jazdy zauważyli brak pieniędzy, ponad 25 tysięcy złotych.

W wyniku podjętych czynności 19 września br., policjanci zatrzymali trzech obywateli Ukrainy, 28-latka i dwóch 31-latków. W sumie mężczyźni usłyszeli trzy zarzuty, a prokurator wystąpił z wnioskiem do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Obecnie sprawa jest prowadzona pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Przemyślu. Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Jednocześnie apelujemy do właścicieli pojazdów z systemem bezkluczykowym, aby odpowiednio zabezpieczali kluczyk bezprzewodowy do swojego auta.

(KWP w Rzeszowie / mw)