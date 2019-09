Nietrzeźwy kierowca - zatrzymany przez dzielnicowego w czasie wolnym od służby Data publikacji 23.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego mł. asp. Michał Piekarski w czasie wolnym od służby ujął nietrzeźwego motorowerzystę. 29-latek przyjechał do sklepu motorowerem mając w organizmie blisko 2 promile alkoholu, do tego przewoził 52-letniego pasażera. Teraz nieodpowiedzialnemu kierowcy grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Stróżem prawa jest się również w czasie wolnym od służby. Po raz kolejny udowodnił to dzielnicowy z koluszkowskiej komendy. 21 września 2019 roku tuż przed godziną 17:00 w Starym Redzeniu, w czasie wolnym od służby, gdy przejeżdżał obok jednego ze sklepów, zauważył dwóch mężczyzn. Widział, że podjechali oni pod punkt handlowy motorowerem. Zachowanie kierowcy wzbudziło u policjanta podejrzenie, że może on być nietrzeźwy. Mężczyźni nie mieli również kasków na głowie. Dzielnicowy podjechał do sklepu, jednocześnie zgłosił zaistniałą sytuację patrolowi, który tego dnia pełnił służbę oraz dyżurnemu jednostki. Widząc, że kierujący motorowerem próbuje uciec, policjant uniemożliwił mu dalszą jazdę. Policjanci, którzy dojechali na miejsce, zbadali stan trzeźwości kierowcy. Jak się okazało 29-latek miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Za tak skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Ten sam dzielnicowy kilka miesięcy wcześniej zatrzymał również nietrzeźwego kierującego samochodem.

( KWP w Łodzi / js )