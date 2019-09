Lubuska drogówka znowu w czołówce kraju! Data publikacji 23.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Podobnie jak przed rokiem, lubuscy policjanci drogówki potwierdzili swoje umiejętności, wyszkolenie i wiedzę teoretyczną z zakresu ruchu drogowego, zdobywając III miejsce w klasyfikacji drużynowej XXXII Finału Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”. Oprócz tego, sierż. szt. Łukasz Zalewski zdobył II miejsce w klasyfikacji indywidualnej, czym również powtórzył swoje osiągnięcie z zeszłego roku. Podwójne podium naszych policjantów to dowód, że o bezpieczeństwo drogowe Lubuszan dbają najlepsi funkcjonariusze w kraju.

Sierż. szt. Łukasz Zalewski (KPP we Wschowie) oraz sierż. Paweł Alchimowicz (KMP w Zielonej Górze) to policjanci, którzy każdego dnia dbają o bezpieczeństwo na drogach województwa lubuskiego. A właśnie zapewnienie bezpieczeństwa drogowego to jedno z głównych zadań postawionych przed Policją. Zarówno Łukasz, jak i Paweł to funkcjonariusze, którzy zawsze służą pomocą podróżnym w bezpiecznym dotarciu do celu oraz są bezwzględni wobec niebezpiecznych i stwarzających zagrożenie zachowań na drodze. Poza tym są policjantami wszechstronnie wyszkolonymi w zakresie ruchu drogowego, z dużą wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi. W czerwcu 2019 roku okazali się się bezkonkurencyjni w wojewódzkich eliminacjach XXXII Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”, dlatego to właśnie oni reprezentowali lubuski garnizon w finale ogólnopolskim.

XXXII Ogólnopolskiego Konkursu ,,Policjant Ruchu Drogowego” odbył się w zeszłym tygodniu na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i wzięło w nim udział 34 policjantów oraz 2 funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej. Rywalizacja składała się z 6 konkurencji:

- Konkurencja K-1 – test ze znajomości przepisów, w szczególności ustaw: prawo o ruchu drogowym, zagadnień prawa karnego, procedury karnej, prawa o wykroczeniach, procedury wykroczeniowej oraz regulujących transport drogowy, a także taktyki pracy policjanta oraz innych przepisów służbowych;

- Konkurencja K-2 – strzelanie z broni służbowej z dobiegiem;

- Konkurencja K-3 – kierowanie ruchem drogowym na skrzyżowaniu;

- Konkurencja K-4 – jazda sprawnościowa motocyklem służbowym;

- Konkurencja K-5 – jazda sprawnościowa samochodem osobowym po wyznaczonym torze oraz przebiegnięcie wyznaczonego odcinka;

- Konkurencja K-6 – sprawdzian praktycznych umiejętności udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Cztery dni zmagań, które przełożyły się na dziesiątki emocjonujących chwil związanych z rywalizacją w każdej z konkurencji, trudne warunki atmosferyczne na torze sprawnościowym oraz wysoki stopień trudności testu wiedzy wyłoniły najlepszych z najlepszych. Lubuscy policjanci zajęli III miejsce w klasyfikacji drużynowej, powtarzając ubiegłoroczny sukces. Świetnie spisał się sierż. szt. Łukasz Zalewski, który podobnie jak przed rokiem zdobył II miejsce w klasyfikacji indywidualnej. Te „podwójne” podium to efekt intensywnych przygotowań - zarówno praktycznych i teoretycznych, ale przede wszystkim doświadczenia wynikającego z codziennej służby na lubuskich drogach. „Podwójne” podium naszych policjantów to także dowód, że o bezpieczeństwo drogowe Lubuszan dbają najlepsi funkcjonariusze w kraju. Gratulacje Panowie!

