Ukrył nielegalny tytoń w toalecie na targowisku Data publikacji 23.09.2019 Łódzcy policjanci zatrzymali 49-latka, który oferował do sprzedaży wyroby tytoniowe i alkohol bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Jednocześnie w ręce stróżów prawa wpadło ponad 4 tys. paczek papierosów, blisko 47 kg tytoniu, a także 6 litrów alkoholu. Gdyby taka ilość nielegalnego asortymentu została sprzedana Skarb Państwa mógłby stracić ponad 100 tysięcy złotych tytułem niezapłaconego podatku.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją KMP w Łodzi podejrzewali, że na jednym z łódzkich targowisk może się odbywać nielegalny handel wyrobami akcyzowymi na dużą skalę. Postanowili to sprawdzić. 20 września 2019 roku około godziny 11:00 podczas kontroli, funkcjonariusze zauważyli, że w jednej z toalet znajdującej się w obiekcie, znajduje się właz na strych. Po wejściu do pomieszczenia nad włazem, policjanci spostrzegli mężczyznę, który magazynował tam tytoń, papierosy i alkohol. Wyroby te pochodziły z niewiadomego źródła i nie były zaopatrzone w polskie znaki akcyzy skarbowej. W rozmowie z kryminalnymi 49-latek przyznał się policjantom, że jest właścicielem części nielegalnej kontrabandy. Miał nią handlować na targowisku. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut nielegalnego wprowadzania do obrotu wyrobów akcyzowych.

Taki czyn w polskim prawie zagrożony jest karą nawet do 3 lat pozbawienia wolności i wysoką grzywną. Na poczet przyszłych kar zabezpieczony został również nielegalny asortyment.

( KWP w Łodzi / js )