Pościg za kierującym pod wpływem narkotyków, z narkotykami i na sądowym zakazie Data publikacji 23.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Sceny niczym z sensacyjnego filmu rozegrały się na drodze między Legnicą a Jaworem. Ucieczka kierowcy nissana przed legnickimi dzielnicowymi zakończyła się dachowaniem pojazdu. Jak się później okazało, 38-latek, kierował pod wpływem narkotyków, pomimo aktywnego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów oraz posiadał przy sobie metamfetaminę, ecstasy i marihuanę. U pasażera pojazdu funkcjonariusze również znaleźli środki odurzające. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani.

Dzielnicowi legnickiej komendy patrolowali miejscowość Nowa Wieś Legnicka. O godzinie 18.35 uwagę policjantów zwrócił samochód marki Nissan Primera, którego kierowca na widok oznakowanego radiowozu dynamicznie zawrócił. Funkcjonariusze natychmiast udali się za pojazdem. Mimo użycia sygnałów świetlnych i dźwiękowych kierowca nie zamierzał zatrzymać się do kontroli drogowej. Uciekał w kierunku Jawora.

W trakcie pościgu, na wysokości miejscowości Stary Jawor, kierujący nissanem stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego dachował. Funkcjonariusze widząc zdarzenie, natychmiast zatrzymali radiowóz i dobiegli do ściganego auta, aby zatrzymać kierowcę i pasażera. Uciekinierami okazali się być mieszkańcy Legnicy w wieku 19 i 39 lat.

Podczas zatrzymania dzielnicowi zauważyli u kierującego symptomy, które mogły świadczyć o tym, że znajduje się on pod wpływem środków odurzających. Tester narkotykowy wykazał wynik pozytywny na zawartość amfetaminy/metamfetaminy. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna posiada zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ponadto podczas kontroli mężczyzn, policjanci ujawnili przy nich marihuanę, metamfetaminę i esctasy oraz wagę elektroniczną. W pojeździe również znaleziono marihuanę ukrytą w gumowej rękawiczce. 39-letniego kierującego nissanem oraz 19-letniego pasażera zatrzymano i umieszczono w policyjnym areszcie.

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi przedstawić kierowcy nissana zarzuty szeregu przestępstw. Kierowania pojazdem mechanicznym pomimo sądowego zakazu, niezatrzymanie się do kontroli drogowej, posiadanie środków odurzających oraz ich udzielania. Dodatkowo po wynikach z krwi, 39-latek może usłyszeć zarzut, kierowania pojazdem pod wpływem środków odurzających. Pasażer pojazdu usłyszał zarzut posiadania środków odurzających.

Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności oraz sądowy zakaz kierowanie pojazdami mechanicznymi nawet do lat 15.

(KWP we Wrocławiu / mw)